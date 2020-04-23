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بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
محاولات لاحتواء كورونا
محاولات لاحتواء كورونا
شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
واعتبرت "الجارديان" أن نتائج الدراسة البريطانية الرئيسية الجديدة ستكون حاسمة في التخطيط لمرحلة نهاية استراتيجية للوباء في المملكة المتحدة، وسيتم دعوة حوالي 25 ألف شخص للمشاركة في الموجة الأولى من الدراسة في إنجلترا. ومن المتوقع أن يتم تمديدها إلى 300 ألف شخص على مدى الـ12 شهرا المقبلة. وسيقدم كل من
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
علم النمسا

النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
شينزو-آبي (2)

رئيس وزراء اليابان يروج لـ«أفيجان» كعلاج لكورونا

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحماسة أن دواء "أفيجان" المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، غير أن خبراء في المجال الطبي دعوا لتوخي الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة "فوجي فيلم" العملاقة، يمكن أن يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام في علاج المصابين.
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بوريس-جونسون (3)

جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
مروحية بريطانية

بريطانيا تحارب «كورونا» بمروحيات السلاح الملكي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تعزيز حجم وحدة الطوارئ المدنية (CCU) لإنشاء قوة دعم لمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID-19 بقوام 20000، حيث تكافح قوات الشرطة في البلاد وخدمات مركز الصحة الوطني من أجل التعامل مع الجائحة. وفي محاولة للمساعدة في مكافحة "كوفيد 19"، أنشأت وزارة الدفاع قوة مهام مشتركة لطائرات هليكوبتر مشتركة بقوة 300 فرد لنقل المرضى الحرجين جوًا من المناطق النائية إلى المستشفيات الكبرى. وسيتم نقل طائرات الهليكوبتر وصيانتها في مناطق مختلفة عبر المملكة المتحدة، وفقا لما أعلنته صفحة القوات الجوية الملكية عبر تويتر.
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
بوريس-جونسون (3)

استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.
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