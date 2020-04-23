بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

محاولات لاحتواء كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.

واعتبرت "الجارديان" أن نتائج الدراسة البريطانية الرئيسية الجديدة ستكون حاسمة في التخطيط لمرحلة نهاية استراتيجية للوباء في المملكة المتحدة، وسيتم دعوة حوالي 25 ألف شخص للمشاركة في الموجة الأولى من الدراسة في إنجلترا. ومن المتوقع أن يتم تمديدها إلى 300 ألف شخص على مدى الـ12 شهرا المقبلة. وسيقدم كل من