أمريكا تسجل أول إصابة لحيوان أليف بفيروس «كورونا»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

كورونا يصل إلى القطط

رغم تأكيد السلطات الصحية الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحيوانات الأليفة إلى البشر، إلا أن تقارير من مختلف أنحاء العالم أشارت إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، وأصبحت قطتان في نيويورك أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تمامًا.

ويعتقد أن القطتين أصيبتا بالفيروس من أحد المصابين من الأسرتين اللتين تعيشان معهما أو من الجيران، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وقال مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، في الإفادة الصحفية اليومية بخصوص «كوفيد-19»، إن الحيوانات الأليفة والحيوانات عمومًا يمكن أن