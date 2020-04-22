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دل تكنولوجيز تعقد قمتها الإفتراضية «المستقبل الرقمي»

الوتيرة السريعة للتحول الرقمي وتطوير القوى العاملة تؤدي إلى تحديات جديدة باستمرار، ولكنها تقدم أيضًا فرصًا ضخمة للشركات لتصحيح الأمور في ظل الظروف الحالية
تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
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تحت شعار المستقبل الرقمي عقدت دل تكنولوجيز الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات القمة الافتراضية للمستقبل الرقمي والذي حرص على المشاركة بها العديد من عملائها ، ونجح المتحدثون خلال فعاليات القمة القاء الضوء على ما يمكن ان تقوم به التكنولوجيا كتقنيات الذكاء الاصطناعى من زيادة الانتاجية وتقليل الانفاق في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم اليوم، وعلق محمد أمين نائب رئيس شركة "دل تكنولوجيز" للحلول في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا، على بيئة الأعمال الحالية والاتجاهات في المنطقة.
وقال أمين "إن أولويتنا هي الحفاظ على بعضنا البعض ومجتمعاتنا بصحة وأمان، مع الاهتمام بأهم احتياجات عملائنا، لذلك سنستمر في تسخير التكنولوجيا لدفع التحول وتمكين استمرارية الأعمال. من الواضح أن التكنولوجيا والابتكار يخلقان باستمرار فرصًا جديدة تغير الطريقة التي نعمل بها اليوم وفي السنوات القادمة، لقد
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