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دل تكنولوجيز تعقد قمتها الإفتراضية «المستقبل الرقمي»

الوتيرة السريعة للتحول الرقمي وتطوير القوى العاملة تؤدي إلى تحديات جديدة باستمرار، ولكنها تقدم أيضًا فرصًا ضخمة للشركات لتصحيح الأمور في ظل الظروف الحالية
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
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تحت شعار المستقبل الرقمي عقدت دل تكنولوجيز الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات القمة الافتراضية للمستقبل الرقمي والذي حرص على المشاركة بها العديد من عملائها ، ونجح المتحدثون خلال فعاليات القمة القاء الضوء على ما يمكن ان تقوم به التكنولوجيا كتقنيات الذكاء الاصطناعى من زيادة الانتاجية وتقليل الانفاق في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم اليوم، وعلق محمد أمين نائب رئيس شركة "دل تكنولوجيز" للحلول في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا، على بيئة الأعمال الحالية والاتجاهات في المنطقة.
وقال أمين "إن أولويتنا هي الحفاظ على بعضنا البعض ومجتمعاتنا بصحة وأمان، مع الاهتمام بأهم احتياجات عملائنا، لذلك سنستمر في تسخير التكنولوجيا لدفع التحول وتمكين استمرارية الأعمال. من الواضح أن التكنولوجيا والابتكار يخلقان باستمرار فرصًا جديدة تغير الطريقة التي نعمل بها اليوم وفي السنوات القادمة، لقد أدركت
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بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 13 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1726 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مهندس-ابراهيم-سرحان-رئيس-شركة-إي-فاينناس

2.5 مليون جنيه من «إي فاينانس» للقطاع الطبي والعمالة

أعلنت شركة "إي فاينانس" عن تقديم تبرعات بمبلغ 2.5 مليون جنيه إلى عدة جهات حكومية وخيرية متخصصة لتوجيهها إلى دعم القطاع الطبي ومساعدة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ويأتي التبرع مكملا لجهود "إي فاينانس" التي بذلتها منذ بداية الأزمة لمساندة المصريين وتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتستهدف التبرعات تحمل جزء من تكاليف المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية ودعم الطواقم الطبية، فضلا عن تقديم يد العون للعمالة اليومية التي تضررت بسبب التعطل المُرافق للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف محاصرة فيروس كورونا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تطلق منصة التعليم الرقمي بمواصفات عالمية

أعلن المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء العمل التجريبي بمنصة التعليم الرقمي للحكومة المصرية، وذلك لمواكبة الظروف الحالية، ومساندة جهود الدولة المصرية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تجهيز المنصة بالتعاون مع مؤسسة (IBDL) وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الحالي في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا دفع للتفكير في دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل التدريب للمتدربين.
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