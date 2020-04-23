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دعوة أممية لوقف إطلاق النار بليبيا مع بدء شهر رمضان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة - صورة أرشيفية
ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة - صورة أرشيفية
دعت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، في مؤتمر صحفي، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذى يهدد الجميع، كما أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار.
يرجع ذلك إلى الانخفاض في أسعار النفط في ذات الوقت الذي تواجه البلاد تفشي كورونا فث وجود نظام صحي مدمر واقتصاد في وضع صعب ومؤسسات مقسمة وفساد يستشري. وعبرت ويليامز، عن القلق البالغ من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها قوات حكومة الوفاق، التي استولت على 6 مدن في الساحل الغربي لليبيا، مؤكدة
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محمود-عباس (4)

عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 696 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 909 حالات مؤكدة من أصل 18861 تحليلا، إذ قالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 38 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل.
كورونا والحجر الصحي (10)

رئيس وزراء الأردن: نجحنا في المرحلة الأولى من كورونا

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول"، إذ قال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء"، مشيرًا أن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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اللواء أحمد المسماري

ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
المدينة المنورة

إقامة صلاة التراويح فى المسجد النبوي دون مصلين

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، بحسب جريدة "الرياض"، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، موضحا أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع تعليق حضور المصلين، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل 3 أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".
الامم المتحدة

مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).
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حقيقة بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصًا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
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