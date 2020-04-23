دعوة أممية لوقف إطلاق النار بليبيا مع بدء شهر رمضان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م

ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة - صورة أرشيفية

دعت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، في مؤتمر صحفي، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذى يهدد الجميع، كما أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار.

يرجع ذلك إلى الانخفاض في أسعار النفط في ذات الوقت الذي تواجه البلاد تفشي كورونا فث وجود نظام صحي مدمر واقتصاد في وضع صعب ومؤسسات مقسمة وفساد يستشري. وعبرت ويليامز، عن القلق البالغ من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها قوات حكومة الوفاق، التي استولت على 6 مدن في الساحل الغربي لليبيا، مؤكدة