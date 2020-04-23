يويفا يحدد نظام الصعود والهبوط في حالة إلغاء الموسم

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م

يويفا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه في حالة عدم قدرة الدوريات الأوروبية الكبرى على إنهاء الموسم بشكل سليم، أن يتم حسم التأهل إلى دوري الأبطال عن طريق "الجدارة الرياضية"، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث حدد يويفا نظام الجدارة الرياضية لكي يكون العامل الرئيسي لحسم التاهل إلى دوري الأبطال والهبوط، وذلك النظام يعني معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة في الموسم الجاري.

وبناء عليه على سبيل المثال، فالمباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز إن لم تُلعب، فالرباعي الأول سيتأهل لدوري الأبطال، ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي، فيما يتأهل الثنائي مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد للدوري الأوروبي.وعلى الرغم من أن شيفيلد يونايتد حاليا خلف ولفرهامبتون في جدول الترتيب،

وبناء عليه على سبيل المثال، فالمباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز إن لم تُلعب، فالرباعي الأول سيتأهل لدوري الأبطال، ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي، فيما يتأهل الثنائي مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد للدوري الأوروبي.



وعلى الرغم من أن شيفيلد يونايتد حاليا خلف ولفرهامبتون في جدول الترتيب، إلا أن معدل حصدهم للنقاط في المباراة الواحدة أعلى من الذئاب.



وكذلك لن يتأهل الثنائي أرسنال وتوتنام إلى أي مسابقات أوروبية ما يعني أنهما قد يواجها كابوسا ماليا في ظل توقف الموسم وعدم وجود أرباح كافية.



وفي الدوري الألماني سيستمر كما هو عليه نظرا لأن الأندية لعبت نفس عدد المباريات ولديها نفس عدد معدل حصد النقاط كما في الجدول بوجود بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وريد بول لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ سيتأهلون لدوري الأبطال.



في الدوري الإيطالي لعبت بعض الفرق مباريات أقل من غيرها، لكن معدل حصد النقاط هو ذاته مثل جدول الترتيب إن تم تطبيق الأمر.



هذا يعني تأهل لاتسيو لدوري الأبطال مع يوفنتوس وإنتر ميلان وأتالانتا، فيما يتأهل كل من نابولي وروما للدوري الأوروبي.



وكانت اللجنة التنفيذية ليويفا مجتمعة يوم الخميس، كما عقد أليكسندر تشيفيرين رئيس يويفا عدة اجتماعات مع أعضاء الاتحاد منذ يوم الثلاثاء لتحديد مصير الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".