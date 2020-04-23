رياضة

يويفا يحدد نظام الصعود والهبوط في حالة إلغاء الموسم

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م
يويفا
يويفا
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه في حالة عدم قدرة الدوريات الأوروبية الكبرى على إنهاء الموسم بشكل سليم، أن يتم حسم التأهل إلى دوري الأبطال عن طريق "الجدارة الرياضية"، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث حدد يويفا نظام الجدارة الرياضية لكي يكون العامل الرئيسي لحسم التاهل إلى دوري الأبطال والهبوط، وذلك النظام يعني معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة في الموسم الجاري.
وبناء عليه على سبيل المثال، فالمباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز إن لم تُلعب، فالرباعي الأول سيتأهل لدوري الأبطال، ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي، فيما يتأهل الثنائي مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد للدوري الأوروبي.وعلى الرغم من أن شيفيلد يونايتد حاليا خلف ولفرهامبتون في جدول الترتيب،
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

ماذا سيفعل الأهلي في أزمة الأجانب مع اتحاد الكرة؟

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رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
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وزير الرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات عودة النشاط

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اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".
صلاح - لوفرين

لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
لاتسيو

لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
محمود-حسن-تريزيجه-مع-قاسم-باشا-التركي

بشكتاش وجالاتا سراي يتصارعان لضم تريزيجيه

خطف الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، الأنظار بعد تألقه مع فريق أستون فيلا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، وأصبح محط أنظار الأندية التركية، التي تصارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ذكر موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021. وقال التقرير، الذي نشره موقع "فاناتك"، أن الدولي المصري على رأس قائمة اهتمامات نادي بشكتاش التركي، سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.
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