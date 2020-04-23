محافظ الدقهلية: إقامة معارض للسلع بتخفيضات 20%

تحرير:هالة صقر ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م

معرض سلع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين تقرر إقامة معارض داخل السلاسل التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة تصل لنسبة 20 % تيسيرا على المواطنين. وأضاف مختار، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات استعدادا لاستقبال شهر رمضان، لافتا إلى أنه شدد على تنفيذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتوفر جميع انواع السلع بمنافذ التوزيع المنتشرة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات العاملة فى هذا المجال، تتبعها منافذ لتوزيع السلع الغذائية.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة وحملات التفتيش على المحلات وأماكن بيع السلع والمخابز بأنحاء المحافظة والتصدي بكل الحزم لكافه أشكال المخالفات وتجريمها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين تطبيقا للقانون. وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين إن منافذ السلع الغذائية

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة وحملات التفتيش على المحلات وأماكن بيع السلع والمخابز بأنحاء المحافظة والتصدي بكل الحزم لكافه أشكال المخالفات وتجريمها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين تطبيقا للقانون.



وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين إن منافذ السلع الغذائية المشار إليها سيتم من خلالها عرض المواد الغذائية مثل البقوليات ومواد البقالة والخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلى اللحوم والدجاج والأسماك الطازجة وذلك بالتعاون مع جمعيات مواطنين ضد الغلاء وتحيا مصر، ويتم عرض السلع بأسعار مخفضة.



وأشار إلى أنه تم توفير 22 سلعة تموينية بأرصدة كافية للمواطنين على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أنه تم توفير المواد البترولية من البنزين والسولار والغاز وتوفير المعروض منها بالأسعار الرسمية.



