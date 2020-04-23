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محافظ الدقهلية: إقامة معارض للسلع بتخفيضات 20%

تحرير:هالة صقر ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م
معرض سلع
معرض سلع
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين تقرر إقامة معارض داخل السلاسل التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة تصل لنسبة 20 % تيسيرا على المواطنين. وأضاف مختار، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات استعدادا لاستقبال شهر رمضان، لافتا إلى أنه شدد على تنفيذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتوفر جميع انواع السلع بمنافذ التوزيع المنتشرة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات العاملة فى هذا المجال، تتبعها منافذ لتوزيع السلع الغذائية.
وأكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة وحملات التفتيش على المحلات وأماكن بيع السلع والمخابز بأنحاء المحافظة والتصدي بكل الحزم لكافه أشكال المخالفات وتجريمها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين تطبيقا للقانون. وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين إن منافذ السلع الغذائية
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
الرئيس-السيسى

السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
تعقيم منشآت المطارات 9

محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
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كورونا والحجر الصحي (9)

خروج 18 حالة بالدقهلية من العزل بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، خروج 18 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من العزل بالمدينة الجامعية، بعد التأكد من تعافيهم من الفيروس بشكل تام، لافتا إلى أنهم استقبلوا خبر تعافيهم بالورود والبالونات وسط أجواء فرح وبهجة. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تمت إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها بعد تجهيزها من قبل المجتمع المدني، بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها، لافتا إلى أن هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لأنها ستسعمل على عزل كل مريض عن الآخر.
متابعة-اسعار-السوق-واسعار-ياميش-رمضان-تصوير-دعاء-السيد (4)

تموين الإسكندرية: طرح سلع بتخفيض 30% استعدادا لرمضان

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، بالإسكندرية، إن المديرية استعدت هذا العام لاستقبال شهر رمضان الفضيل بتوفير منافذ "أهلاً رمضان" بالهايبرات والمجمعات الاستهلاكية، وانطلقت من 10 أبريل حتى 10 مايو بتخفيضات حقيقية وأسعار تنافسية تصل لـ30? تعويضا لمعارض وشوادر "أهلاً رمضان" التي ألغيت هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وتلافيا لحدوث تكدس وازدحام وقد وفرت الوزارة السلع الغذائية بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.
صلاة-التراويح (1)

كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان

طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظًا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
محمد-معيط (1)

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل.. والفئات المستحقة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك تنسيقًا كاملا مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارا من غدٍ الأحد بدلا من الخميس المقبل، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفي في سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين، ووفرت وزارة المالية إتاحات للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة.
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