تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٨ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.

وأوضح رئيس الوزراءـ خلال المؤتمر الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الحميس، أن مجلس الوزراء وافق أيضا، على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، وأيضا السماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات