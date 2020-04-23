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الحكومة: حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة مساءً

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م
مدبولي
مدبولي
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفي عن المواعيد الجديدة لتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان حيث سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. وقال مدبولي، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.وأوضح رئيس الوزراء أنه في حالة استمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات احترازية عقب إنتهاء
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

السكر والضغط.. وزيرة الصحة تكشف أسباب الوفاة من «كورونا»

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة توافق على قانون زيادة بدل الأطباء بنسبة 75%

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
قمامة-زبالة (2)

الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا. وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
مصطفى-مدبولي

أهم احتياجاتنا اليوم.. توجيهات حكومية بالتركيز على شراء أجهزة التنفس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الإنتاج، وإن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين، مؤكدا ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة، حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، موجها بالتركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".
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