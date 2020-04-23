الحكومة: حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة مساءً

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م

مدبولي

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفي عن المواعيد الجديدة لتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان حيث سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. وقال مدبولي، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.وأوضح رئيس الوزراء أنه في حالة استمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات احترازية عقب إنتهاء