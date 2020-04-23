جريمة

تخريج الدفعة الثالثة من معاوني الأمن

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م
حفل تخرج - أرشيفية
حفل تخرج - أرشيفية
صـدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تخريج الدفعة الثالثة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى 1135 طالبا و127 طالبة، وأناب مساعده لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة بمقر معهد معاونى الأمن بوادى النطرون، بحضور عدد من القيادات الأمنية. واقتصرت فعاليات حفل التخرج بالمعهد على مراسم حلف اليمين والسلام الوطني في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، ومراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الحفل (المسافات الأمنة - ارتداء الماسكات والقفازات).
وخلال كلمته، استعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع فتاة «التيك توك»

أمر النائب العام، الخميس، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
عدادا-كهرباء (2)

شرطة الكهرباء تضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار في 24 ساعة

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
سرقة-سيارات

مأمورية بـ3 أرواح للإيقاع بعصابة سرقة السيارات

عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيم الأول في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، والثاني في حي العمرانية غرب محافظة الجيزة، جمعهما عالم الإجرام لاسيما أنهما من أرباب السوابق، عقدا العزم على تكوين ثنائي إجرامي على درجة عالية من الاحترافية في تنفيذ وقائع سرقة السيارات، وقررا اتخاذ المحافظتين مسرحا لنشاطهما غير المشروع، واتفقا أيضا على تصريف العربات المسروقة لدى تاجر سيارات سيء النية يقيم بعروس الصعيد "محافظة المنيا" بعيدا عن صخب العاصمة حتى كشفت المباحث نشاط الثلاثة.
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سكر (1)

ضبط 14.5 طن سكر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من السكر الحر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع المتخصصة فى تعبئة السكر "دون الحصول على ترخيص مسبق" وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق، بشرق المحافظة، إذ تم ضبط مالك المصنع بعد تفتيش المصنع وضبط نحو 14 طنا و500 كيلو جرام من السكر الحر، تبين أنه فاسد ولا يصلح للاستخدام الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كلنا-واحد (1)

«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
انهيار- العقار (3)

مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.
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