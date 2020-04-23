تخريج الدفعة الثالثة من معاوني الأمن

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م

حفل تخرج - أرشيفية

صـدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تخريج الدفعة الثالثة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى 1135 طالبا و127 طالبة، وأناب مساعده لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة بمقر معهد معاونى الأمن بوادى النطرون، بحضور عدد من القيادات الأمنية. واقتصرت فعاليات حفل التخرج بالمعهد على مراسم حلف اليمين والسلام الوطني في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، ومراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الحفل (المسافات الأمنة - ارتداء الماسكات والقفازات).

وخلال كلمته، استعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط

وخلال كلمته، استعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.



تم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وانضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الانضباطية، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقاً لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحددة. وصدر القرار الوزارى بتعيين الطلبة بدرجة معاون أمن ثالث.



