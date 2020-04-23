دورية توقع صاحب شركة توريدات طبية في مصر القديمة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

كمامات طبية

اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، أوقعت دورية أمنية بصاحب مكتب توريدات طبية بالعاصمة بحوزته كمية من المستزمات الطبية مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات كان بصدد تروييجها على عملائه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط صاحب مكتب توريدات طبية مقيم بدائرة القسم وبحوزته 5 جوالات بلاستيكية بداخلها 10 آلاف كمامة طبية وكيس بلاستيك بداخله كمية من الرباط المطاطي الخاص