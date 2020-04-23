تفاصيل هدية الداخلية لأهالي 4 محافظات قبل رمضان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٩ م

مبادرة كلنا واحد

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وحرصت وزارة الداخلية على التزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو عملية التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة. وقامت مديريات أمن (الجيزة، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر) بتوزيع عدد من كراتين

وحرصت وزارة الداخلية على التزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو عملية التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.



وقامت مديريات أمن (الجيزة، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر) بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية على أهالي بعض المناطق الأكثر احتياجا في تلك المحافظات. ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



