الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة تنسيقا مع قطاع الأمن العام عن ضبط 673 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 200 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 149 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. وجاري استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي

خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة تنسيقا مع قطاع الأمن العام عن ضبط 673 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 200 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 149 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.



وجاري استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتحرير محاضر رسمية بوقائع مخالفاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



