مأمورية بـ3 أرواح للإيقاع بعصابة سرقة السيارات

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م

سرقة سيارات - تعبيرية

عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيم الأول في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، والثاني في حي العمرانية غرب محافظة الجيزة، جمعهما عالم الإجرام لاسيما أنهما من أرباب السوابق، عقدا العزم على تكوين ثنائي إجرامي على درجة عالية من الاحترافية في تنفيذ وقائع سرقة السيارات، وقررا اتخاذ المحافظتين مسرحا لنشاطهما غير المشروع، واتفقا أيضا على تصريف العربات المسروقة لدى تاجر سيارات سيء النية يقيم بعروس الصعيد "محافظة المنيا" بعيدا عن صخب العاصمة حتى كشفت المباحث نشاط الثلاثة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهما (عاطلان -لهما معلومات جنائية مسجلة - يقيمان بالقطامية والعمرانية). بمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى السيارة المُبلغ

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهما (عاطلان -لهما معلومات جنائية مسجلة - يقيمان بالقطامية والعمرانية).



بمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى السيارة المُبلغ بسرقتها بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر سيارات- مقيم بالمنيا)، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، حيث تم بإرشادهما ضبط سيارتين بمكان إخفائهما وتصرفهما فى السيارة الثالثة بالبيع لذات العميل "سيئ النية" المُشار إليه.



بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن المنيا تم استهداف وضبط عميلهما "سيئ النية". وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها.



