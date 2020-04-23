من الكمامات إلى الفراولة.. ترشيد استخدام الموارد في مستشفى بأبوظبي

تحرير:رويترز ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م

كمامات

تتدلى عشرات من كمامات (إن-95) على حبل في غرفة مستشفى في أبوظبي لتطهيرها حتى يتسنى للفريق الطبي إعادة استخدامها في حالة حدوث نقص بسبب فيروس كورونا المستجد. وبدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذا الشهر في تعقيم كمامات (إن-95) بالأشعة فوق البنفسجية، وهي طريقة تستخدمها المستشفيات الأخرى لزيادة الاستخدام لأكثر من مرة واحدة.

وقال مدير المعالجة الخاصة بالتعقيم جيسون أونجر لرويترز ”نريد أن نضمن توفير كمامات (إن-95) لكل مقدمي الرعاية الصحية لدينا.. نصل لما يزيد قليلا على 200 كمامة يوميًّا، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من إمداداتنا وسوف يساعدنا في حالة حدوث أي مشاكل في سلسلة التوريد“. ويعالج بالمستشفى أكثر من 100 مريض