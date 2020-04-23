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عزل قرية الزعفران بكفر الشيخ 14 يوما بسبب كورونا

تحرير:هالة صقر ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
كورونا
كورونا
أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، لمدة 14 يوماً، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية لعدد من الحالات وتبين إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد. وطبقا للقرار تم عزل القرية وحدودها الطريق الأسفتلي بداية من ماكينة الري بـ"بحر تيرة" وحتى منطقة السوق من الحد البحري، بداية من ماكينة الري وحتى بحر تيرة، وبداية الطريق الدائري المؤدي للسوق وحوشي 18 و19 من الحد القبلي، "بحر تيرة - إبشان - الحامول من الحد الشرقي"، وامتداد الطريق الدائري من الحد الغربي.
وكلف المحافظ من خلال القرار تكليف مديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، والشئون الصحية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، لأهالي القرية، وكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. وأكد القرار على ضرورة اتخاذ مديرية أمن كفر الشيخ، الإجراءات اللازمة نحو تطبيق
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
الرئيس-السيسى

السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
تعقيم منشآت المطارات 9

محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
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هالة- زايد

الصحة: إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم خدمات لمصابي كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون ونصف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الثلاثاء، حاجز 2 مليون و500 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 174 ألف و 727 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 803 ألف و 575 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43 ألف و 663 حالة، وفي إسبانيا ارتفع عدد الإصابات إلى 204 ألف و 178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألف و 282 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد المصابين 183 ألف و 957 حالة، وبلغ عدد الوفيات 24 ألف و 684 حالة.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
العالم يحارب كورونا

إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
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