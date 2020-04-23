عزل قرية الزعفران بكفر الشيخ 14 يوما بسبب كورونا

تحرير:هالة صقر ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، لمدة 14 يوماً، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية لعدد من الحالات وتبين إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد. وطبقا للقرار تم عزل القرية وحدودها الطريق الأسفتلي بداية من ماكينة الري بـ"بحر تيرة" وحتى منطقة السوق من الحد البحري، بداية من ماكينة الري وحتى بحر تيرة، وبداية الطريق الدائري المؤدي للسوق وحوشي 18 و19 من الحد القبلي، "بحر تيرة - إبشان - الحامول من الحد الشرقي"، وامتداد الطريق الدائري من الحد الغربي.

وكلف المحافظ من خلال القرار تكليف مديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، والشئون الصحية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، لأهالي القرية، وكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. وأكد القرار على ضرورة اتخاذ مديرية أمن كفر الشيخ، الإجراءات اللازمة نحو تطبيق