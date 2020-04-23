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محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

تحرير:هالة صقر ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م
تعقيم
تعقيم
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات. أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الدفع بفرق تطهير لقرى هيت وكفر بلمشط وبرهيم بمركز ومدينة منوف، وكذا فرق تطهير بمستشفى بركة السبع المركزي بالإضافة إلى تطهير وتعقيم
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
الرئيس-السيسى

السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
كورونا

عزل قرية الزعفران بكفر الشيخ 14 يوما بسبب كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، لمدة 14 يوماً، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية لعدد من الحالات وتبين إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد. وطبقا للقرار تم عزل القرية وحدودها الطريق الأسفتلي بداية من ماكينة الري بـ"بحر تيرة" وحتى منطقة السوق من الحد البحري، بداية من ماكينة الري وحتى بحر تيرة، وبداية الطريق الدائري المؤدي للسوق وحوشي 18 و19 من الحد القبلي، "بحر تيرة - إبشان - الحامول من الحد الشرقي"، وامتداد الطريق الدائري من الحد الغربي.
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تعقيم منشآت المطارات 9

الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.
مؤذن

إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب بالمنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إنهاء خدمة مؤذن مسجد وإلغاء تصريح خطيب مكافاة بمديرية الأوقاف بالمنوفية لمخالفتهما تعليمات إغلاق المسجد، مما يهدد سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس كوورنا. وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بأن المؤذن "أحمد.م" قام بإعطاء مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف محافظة المنوفية إلى شقيقه "محمد.م" خطيب مكافأة والذي شرع في إقامة درس لإحياء لليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7 ابريل 2020.
كورونا

المنوفية تخصص مستشفى لاستقبال حالات اشتباه كورونا

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فقط، وذلك يأتي في إطار الحرص علي سلامة وصحة المواطنين وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية، موضحا أن سيتم فتح معسكر الكشافة بـ”ميت خلف” لاستقبال الحالات المرضية، وكعيادة خارجية بديلة لمستشفي الحميات، وسيتم نقل جميع العيادات الخارجية من مستفى الحميات إلى هناك.
تظاهر العراقيين بالكمامات

الجشع لا يعرف كورونا..ضبط كمامات غير صالحة بالمنوفية

بالرغم من ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في مصر، وأن الأزمة على الجميع ولا تخص فرد بعينه، إلى أن الغش التجاري لا يعرف الكورونا، ولا يراعي الأزمات. ففي محافظة المنوفية، وخلال الحملات التي قامت بها مديرية التموين بالمحافظة، اليوم السبت، تم ضبط مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص، ويصنع الكمامات الطبية بطريقة غير مطايقة للمواصفات، ويقوم ببيعها للجمهور. وأكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 3000 كمامة تحت التصنيع، و 5250 كمامة مصنعة وغير مطابقة للمواصفات.
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