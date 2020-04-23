محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

تحرير:هالة صقر ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م

تعقيم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات. أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الدفع بفرق تطهير لقرى هيت وكفر بلمشط وبرهيم بمركز ومدينة منوف، وكذا فرق تطهير بمستشفى بركة السبع المركزي بالإضافة إلى تطهير وتعقيم

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات.



أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الدفع بفرق تطهير لقرى هيت وكفر بلمشط وبرهيم بمركز ومدينة منوف، وكذا فرق تطهير بمستشفى بركة السبع المركزي بالإضافة إلى تطهير وتعقيم العديد من الشوارع بقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكل الأجهزة المعنية، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار العدوى بين المواطنين.



