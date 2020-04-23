جريمة

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م
منفذ جمركي
منفذ جمركي
حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 6 قضايا أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي». مروريًا، تم تحرير 98 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 65 حكمًا قضائيًا متنوعًا،
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التفاصيل الكاملة للتحقيق مع فتاة «التيك توك»

أمر النائب العام، الخميس، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
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شرطة الكهرباء تضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار في 24 ساعة

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
سرقة-سيارات

مأمورية بـ3 أرواح للإيقاع بعصابة سرقة السيارات

عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيم الأول في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، والثاني في حي العمرانية غرب محافظة الجيزة، جمعهما عالم الإجرام لاسيما أنهما من أرباب السوابق، عقدا العزم على تكوين ثنائي إجرامي على درجة عالية من الاحترافية في تنفيذ وقائع سرقة السيارات، وقررا اتخاذ المحافظتين مسرحا لنشاطهما غير المشروع، واتفقا أيضا على تصريف العربات المسروقة لدى تاجر سيارات سيء النية يقيم بعروس الصعيد "محافظة المنيا" بعيدا عن صخب العاصمة حتى كشفت المباحث نشاط الثلاثة.
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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جمارك-السيارت

أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
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بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
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ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
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