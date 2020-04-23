رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م

منفذ جمركي

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 6 قضايا أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي». مروريًا، تم تحرير 98 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 65 حكمًا قضائيًا متنوعًا،

في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 6 قضايا أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي».



مروريًا، تم تحرير 98 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 65 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما أمكن ضبط عددًا من القضيا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات».



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين المخالفين. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



