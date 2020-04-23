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أطباء يحذرون: كورونا قد يسبب سكتات دماغية مفاجئة لدى الشباب

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م
كورونا
كورونا
يحذر أطباء في نيويورك من أن فيروس كورونا قد يسبب السكتات الدماغية المفاجئة لدى البالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ممن لا يعانون من مرض شديد، وفقا لموقع "نيويورك بوست". وأفيد بأن الأطباء في نظام Mount Sinai Health يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن "كوفيد 19"، يمكن أن يتسبب في تجلط الدم بطرق غير معتادة، ما يؤدي إلى زيادة في السكتات الدماغية بين المرضى الذين لا يعانون منها عادة، وفقا لتقرير "سي إن إن". وقال جراح الأعصاب الدكتور توماس أوكسلي: "يبدو أن الفيروس يسبب زيادة التخثر في الشرايين الكبيرة، ما يؤدي إلى سكتة دماغية شديدة".
وأوضح أوكسلي وزملاؤه، أنهم عادة ما يسجلون أقل من سكتتين دماغيتين في الشهر، لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ولكن خلال أسبوعين من فترة الوباء عالجوا 5 حالات. وستنشر النتائج في رسالة في مجلة New England الطبية.وأضاف أوكسلي: "يظهر تقريرنا زيادة بمقدار 7 أضعاف في حدوث سكتة دماغية مفاجئة لدى المرضى
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فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
علم النمسا

النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
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كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
كورونا والحجر الصحي (13)

أمريكا تجهز مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها. جاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء. وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة فقط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في اليمن فإن منظمات الإغاثة تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي للوباء وسط نظام صحي محطم في بلد يعاني انتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب.
علاج-كورونا

الولايات المتحدة.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت لعملية بتر الساق اليمنى إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، يتعافى بعد العملية الجراحية. ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".
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