أطباء يحذرون: كورونا قد يسبب سكتات دماغية مفاجئة لدى الشباب

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

كورونا

يحذر أطباء في نيويورك من أن فيروس كورونا قد يسبب السكتات الدماغية المفاجئة لدى البالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ممن لا يعانون من مرض شديد، وفقا لموقع "نيويورك بوست". وأفيد بأن الأطباء في نظام Mount Sinai Health يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن "كوفيد 19"، يمكن أن يتسبب في تجلط الدم بطرق غير معتادة، ما يؤدي إلى زيادة في السكتات الدماغية بين المرضى الذين لا يعانون منها عادة، وفقا لتقرير "سي إن إن". وقال جراح الأعصاب الدكتور توماس أوكسلي: "يبدو أن الفيروس يسبب زيادة التخثر في الشرايين الكبيرة، ما يؤدي إلى سكتة دماغية شديدة".

وأوضح أوكسلي وزملاؤه، أنهم عادة ما يسجلون أقل من سكتتين دماغيتين في الشهر، لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ولكن خلال أسبوعين من فترة الوباء عالجوا 5 حالات. وستنشر النتائج في رسالة في مجلة New England الطبية.وأضاف أوكسلي: "يظهر تقريرنا زيادة بمقدار 7 أضعاف في حدوث سكتة دماغية مفاجئة لدى المرضى