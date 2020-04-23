أكرم حسني يطرح «بالباقي لبان» من مسلسل رجالة البيت

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٦ م

أكرم حسني

طرح الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي، أغنية جديدة تحمل اسم "بالباقي لبان" من مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور. وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة ON الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويعرض في الثانية عشرة مساءً على قناة dmc.

أحمد فهمي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" بينما شارك أكرم حسني في رمضان قبل الماضي بمسلسل "الوصية" مع أحمد أمين. وكانت آخر أعمال أكرم حسني مسرحية "عطل فني"، مع هشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا. ويعود أحمد