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أكرم حسني يطرح «بالباقي لبان» من مسلسل رجالة البيت

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٦ م
أكرم حسني
أكرم حسني
طرح الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي، أغنية جديدة تحمل اسم "بالباقي لبان" من مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور. وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة ON الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويعرض في الثانية عشرة مساءً على قناة dmc.
أحمد فهمي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" بينما شارك أكرم حسني في رمضان قبل الماضي بمسلسل "الوصية" مع أحمد أمين. وكانت آخر أعمال أكرم حسني مسرحية "عطل فني"، مع هشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا. ويعود أحمد
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انغام

كنا بنضحك.. أنغام تطرح تتر مسلسل «جمع سالم»

طرحت أنغام أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل "جمع سالم"، على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية. ونشرت أنغام أمس على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر الأغنية، وفي المقابل نشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايمًا مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
انغام

«كنا بنضحك».. أنغام تُغني تتر مسلسل «جمع سالم»

كشفت الفنانة أنغام عن غنائها تتر مسلسل «جمع سالم»، الذي تخوض به الفنانة زينة السباق الرمضاني 2020، إذ نشرت أنغام على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر أغنية كنا بنضحك قريبا تتر مسلسل «جمع سالم». ونشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
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حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
يوسف-الشريف (2)

طرح برومو مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، إذ تصدر الفنان يوسف الشريف، بعد طرح البرومو التشويقي بساعات، الترند على موقع تويتر. من جانيه، قدم الفنان محمد هنيدي التهنئة ليوسف الشريف على صفحته عبر تويتر، إذ كتب في تغريدة: «مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية في التريلر».
آسر-ياسين-أحب-تقديم-الأفلام-القصيرة

للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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