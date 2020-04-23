كنا بنضحك.. أنغام تطرح تتر مسلسل «جمع سالم»

طرحت أنغام أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل "جمع سالم"، على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية.
ونشرت أنغام أمس على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر الأغنية، وفي المقابل نشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايمًا مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
زينة تخوض الماراثون بمسلسل «جمع سالم»، وهو اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية، ويشارك في البطولة ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة الثامنة والنصف مساءً، وعلى قناة صدى البلد الساعة العاشرة مساءً.
وظهرت زينة أول أمس في أولى
زينة تخوض الماراثون بمسلسل «جمع سالم»، وهو اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية، ويشارك في البطولة ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة الثامنة والنصف مساءً، وعلى قناة صدى البلد الساعة العاشرة مساءً.
وظهرت زينة أول أمس في أولى حلقات برنامج المقالب «خلي بالك من فيفي»، الذي يعرض على قناة mbc مصر، وانتابتها حالة من الخوف والصراخ بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة.