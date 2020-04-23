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كنا بنضحك.. أنغام تطرح تتر مسلسل «جمع سالم»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م
أنغام
أنغام
طرحت أنغام أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل "جمع سالم"، على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية. ونشرت أنغام أمس على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر الأغنية، وفي المقابل نشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايمًا مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
زينة تخوض الماراثون بمسلسل «جمع سالم»، وهو اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية، ويشارك في البطولة ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة الثامنة والنصف مساءً، وعلى قناة صدى البلد الساعة العاشرة مساءً. وظهرت زينة أول أمس في أولى
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اكرم حسنى (1)

أكرم حسني يطرح «بالباقي لبان» من مسلسل رجالة البيت

طرح الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي، أغنية جديدة تحمل اسم "بالباقي لبان" من مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور. وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة ON الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويعرض في الثانية عشرة مساءً على قناة dmc.
انغام

«كنا بنضحك».. أنغام تُغني تتر مسلسل «جمع سالم»

كشفت الفنانة أنغام عن غنائها تتر مسلسل «جمع سالم»، الذي تخوض به الفنانة زينة السباق الرمضاني 2020، إذ نشرت أنغام على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر أغنية كنا بنضحك قريبا تتر مسلسل «جمع سالم». ونشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
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انغام

«كنا بنضحك».. أنغام تُغني تتر مسلسل «جمع سالم»

كشفت الفنانة أنغام عن غنائها تتر مسلسل «جمع سالم»، الذي تخوض به الفنانة زينة السباق الرمضاني 2020، إذ نشرت أنغام على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر أغنية كنا بنضحك قريبا تتر مسلسل «جمع سالم». ونشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
زينه

خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.
نانسى-عجرم

نانسي عجرم تغني «العمر» من تتر مسلسل «سكر زيادة»

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مقطع من أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ نشرت عجرم على حسابها عبر تويتر مقطع من الأغنية مصحوبا بمشاهد من المسلسل، وعلقت قائلة: "الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ماتحبش استسلام.. العمر .. قريبا تتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020". وفي وقت سابق كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، قائلا: إن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم الفنان: "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا".
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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