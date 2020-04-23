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السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
السيسي
السيسي
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع حلول شهر رمضان المبارك.. أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعًا
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تعقيم منشآت المطارات 9

محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
كورونا

عزل قرية الزعفران بكفر الشيخ 14 يوما بسبب كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، لمدة 14 يوماً، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية لعدد من الحالات وتبين إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد. وطبقا للقرار تم عزل القرية وحدودها الطريق الأسفتلي بداية من ماكينة الري بـ"بحر تيرة" وحتى منطقة السوق من الحد البحري، بداية من ماكينة الري وحتى بحر تيرة، وبداية الطريق الدائري المؤدي للسوق وحوشي 18 و19 من الحد القبلي، "بحر تيرة - إبشان - الحامول من الحد الشرقي"، وامتداد الطريق الدائري من الحد الغربي.
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مجلس-النواب (1)

نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء: «يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضًا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر»، معلنًا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تقرر تعليق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان

قررت وزارة الأوقاف تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، كإجراء احترازي؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وبحسب البيان، أكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: لا نريد اتخاذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بالتحية لكافة أجهزة الدولة للجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا، وأدعو لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة، والقوات المسلحة والشرطة ما زالت تعمل على مواجهة الإرهاب، ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل أثار مواجهة أزمة، ولا نريد أخذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين حتى لا تتوقف الحياة، وأوجه التحية لعناصر الأطقم الطبية لدورهم في مواجهة فيروس كورونا".
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