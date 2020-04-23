السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.

وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع حلول شهر رمضان المبارك.. أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعًا