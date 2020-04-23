مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م

الشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".

وأضاف: "شكرا على كل ما علمتني إياه خلال تلك الرحلة القصيرة وإن كانت تلك عادتك دائما مع كل من تعرف أو تصادف في الحياة وكأن رسالتك في الحياة أن تغير كل مكان او إنسان تصادفه إلى الأفضل". وأوضح: "شكرا على هؤلاء الرجال الذين عرفتني عليهم خلال رحلتي في البحث عنك، الشهداء منهم والأحياء من التقيت منهم،