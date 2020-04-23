مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي
تحرير:محمد أبو زيد
٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م
الشهيد أحمد المنسي
وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
وأضاف: "شكرا على كل ما علمتني إياه خلال تلك الرحلة القصيرة وإن كانت تلك عادتك دائما مع كل من تعرف أو تصادف في الحياة وكأن رسالتك في الحياة أن تغير كل مكان او إنسان تصادفه إلى الأفضل".
وأوضح: "شكرا على هؤلاء الرجال الذين عرفتني عليهم خلال رحلتي في البحث عنك، الشهداء منهم والأحياء من التقيت منهم،
وأضاف: "شكرا على كل ما علمتني إياه خلال تلك الرحلة القصيرة وإن كانت تلك عادتك دائما مع كل من تعرف أو تصادف في الحياة وكأن رسالتك في الحياة أن تغير كل مكان او إنسان تصادفه إلى الأفضل".
وأوضح: "شكرا على هؤلاء الرجال الذين عرفتني عليهم خلال رحلتي في البحث عنك، الشهداء منهم والأحياء من التقيت منهم، ومن لم أتشرف بلقاءه فأمثالك لا يدلون إلا على من يتشرف المرء بمعرفته".
وتابع: "أرجو أن تكون راضيًا عما قمنا به، لقد اجتهدنا في هذا الأمر ما استطعنا فما به من توفيق فمن الله وما به من تقصير فمن أنفسنا وعذرنا يا سيدي أننا أخلصنا النية واجتهدنا قدر إمكاننا".
وطالب: أدعو لنا ربك يا منسي أن يوفقنا فيما قمنا به ويتقبله منا ويغفر لنا تقصيرنا فيه إن قصرنا ويجعله في منفعة البلاد و العباد.. أدعو لنا ربك فأمثالنا هم من يحتاجون دعاء مثلك و ليس العكس".