رياضة

ماذا سيفعل الأهلي في أزمة الأجانب مع اتحاد الكرة؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م
الخطيب والجنايني
الخطيب والجنايني
يعيش مسؤولو النادي الأهلي، حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة اللاعبين الأجانب، وتمسك المسؤولون في اتحاد الكرة ببنود اللائحة التي تم إرسالها للأندية قبل بداية الموسم الحالي. اتحاد الكرة أرسل للأندية الدوري الممتاز لائحته بخصوص قيد اللاعبين الأجانب، إذ نصت اللائحة على تقليص عدد الأجانب لثلاثة لاعبين من بداية الموسم المُقبل، الأمر الذي رفضه العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي.
رفض مسؤولو الأهلي للقرار اتحاد الكرة، تم مقابلته برفض تام من قبل الجبلاية، وعدم رغبتهم في مناقشة الأمر، موضحين موقفهم أن اللائحة تم إرسالها قبل بداية الموسم الحالي، ولم يبدي أي نادي اعتراضه على الأمر. هذه الأزمة وضعت المسؤولين في أزمة مع اللاعبين الأجانب في الفريق، حيث يملك الأهلي 4 لاعبين أجانب وهم
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الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

يويفا يحدد نظام الصعود والهبوط في حالة إلغاء الموسم

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه في حالة عدم قدرة الدوريات الأوروبية الكبرى على إنهاء الموسم بشكل سليم، أن يتم حسم التأهل إلى دوري الأبطال عن طريق "الجدارة الرياضية"، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث حدد يويفا نظام الجدارة الرياضية لكي يكون العامل الرئيسي لحسم التاهل إلى دوري الأبطال والهبوط، وذلك النظام يعني معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة في الموسم الجاري.
رضا-عبد العال

رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

وزير الرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات عودة النشاط

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توقف النشاط الرياضي بمصر كان بالتدريج، وأنه جاء وفقا للالتزام بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "طوال هذه الفترة هناك رؤية من جانبنا، ودراسة مع وضع عدة سيناريوهات وفقا لأي مستجدات والظروف التي تمر بها البلاد، وحرصت على الاجتماع بعمرو الجنايني، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، لبحث ترتيبات عودة النشاط الكروي، وهناك سيناريوهات موضوعة لعودة المسابقات المحلية في حال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر، والانتهاء من أزمة كورونا".
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رينيه فايلر

نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
شريف-إكرامي

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
رينيه فايلر

فايلر: الأهلي قادر على المنافسة في الدوري الألماني

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الحالية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال فايلر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "اللاعبون يتصرفون باحترافية وبهدوء شديد تجاه الوضع الحالي مع تعليق النشاط الكروي في مصر". وأضاف: "المراقبة بحد ذاتها ليست ضرورية حيث يتمتع الفريق بمستوى عالٍ من الانضباط الذاتي، لكن هناك بعض الحالات التي نتعامل معها بمرونة وعفوية لاستعادة الانضباط المفروض على اللاعبين في الأهلي".
احمد-فتحى

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
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