ماذا سيفعل الأهلي في أزمة الأجانب مع اتحاد الكرة؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م

الخطيب والجنايني

يعيش مسؤولو النادي الأهلي، حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة اللاعبين الأجانب، وتمسك المسؤولون في اتحاد الكرة ببنود اللائحة التي تم إرسالها للأندية قبل بداية الموسم الحالي. اتحاد الكرة أرسل للأندية الدوري الممتاز لائحته بخصوص قيد اللاعبين الأجانب، إذ نصت اللائحة على تقليص عدد الأجانب لثلاثة لاعبين من بداية الموسم المُقبل، الأمر الذي رفضه العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي.

رفض مسؤولو الأهلي للقرار اتحاد الكرة، تم مقابلته برفض تام من قبل الجبلاية، وعدم رغبتهم في مناقشة الأمر، موضحين موقفهم أن اللائحة تم إرسالها قبل بداية الموسم الحالي، ولم يبدي أي نادي اعتراضه على الأمر. هذه الأزمة وضعت المسؤولين في أزمة مع اللاعبين الأجانب في الفريق، حيث يملك الأهلي 4 لاعبين أجانب وهم