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الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

تحرير:محمد فتحي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
الرئيس-السيسى

السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
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محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
كورونا

عزل قرية الزعفران بكفر الشيخ 14 يوما بسبب كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، لمدة 14 يوماً، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية لعدد من الحالات وتبين إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد. وطبقا للقرار تم عزل القرية وحدودها الطريق الأسفتلي بداية من ماكينة الري بـ"بحر تيرة" وحتى منطقة السوق من الحد البحري، بداية من ماكينة الري وحتى بحر تيرة، وبداية الطريق الدائري المؤدي للسوق وحوشي 18 و19 من الحد القبلي، "بحر تيرة - إبشان - الحامول من الحد الشرقي"، وامتداد الطريق الدائري من الحد الغربي.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 1000 عيادة بالمشروعات القومية والمناطق الصناعية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
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