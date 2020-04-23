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تونس تُعلن إصابة عدد من سفرائها في الخارج بكورونا

تحرير:خالد وربي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن إصابة عدد من السفراء التونسيين بالخارج بفيروس كورونا، مؤكدًا على غياب التغطية الصحية للدبلوماسيين في الخارج، منوها إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، بحسب ما ذكرت وكالة "شمس" الإخبارية التونسية. وأوضح وزير الخارجية نور الدين الري، أن عددًا من نواب البرلمان عمدوا إلى تجريح بعض السفراء والقناصل وذكرهم بالاسم، مشيرا إلى وجود أشكال في تونس يتعلق بالمزايدات السياسية طبقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
ودعا النواب والتونسيين عامة لتجنيب القطاع الدبلوماسي السيادي التجاذبات السياسية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، مساء الأحد الماضي، تمديد العمل بإجراءات الحجر الصحي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى الثالث من مايو المقبل. وبحسب تلفزيون "نسمة"، قال رئيس وزراء البلاد، إنه
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علم السودان

السودان: جلسة التفاوض القادمة حاسمة للقضايا العالقة

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، أن يوم الأحد المقبل، سيكون يوما حاسما في ما يخص بالقضايا العالقة في مسار دارفور على أن تبقى فقط قضية الترتيبات الأمنية، إذ قال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك: «جلسة اليوم كانت مهمة لمسار دارفور، وتداولنا خلالها القضايا العالقة وهي مصنفة تحت ثلاث مجموعات منها قضيتان مهمتان مرتبطتان بالوثيقة الدستورية والتي تتمثل في المادة 21، والتي تنص على عدم مشاركة الذين كانوا في الفترة الانتقالية في الانتخابات القادمة»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
الكمامات (5)

من الكمامات إلى الفراولة.. ترشيد استخدام الموارد في مستشفى بأبوظبي

تتدلى عشرات من كمامات (إن-95) على حبل في غرفة مستشفى في أبوظبي لتطهيرها حتى يتسنى للفريق الطبي إعادة استخدامها في حالة حدوث نقص بسبب فيروس كورونا المستجد. وبدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذا الشهر في تعقيم كمامات (إن-95) بالأشعة فوق البنفسجية، وهي طريقة تستخدمها المستشفيات الأخرى لزيادة الاستخدام لأكثر من مرة واحدة.
ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة

دعوة أممية لوقف إطلاق النار بليبيا مع بدء شهر رمضان

دعت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، في مؤتمر صحفي، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذى يهدد الجميع، كما أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار.
محمود-عباس (4)

عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
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كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
حاملة-الطائرات-الفرنسية-شارل-ديجول

كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تقترب من الـ30 ألفا

أكد إحصاء أعدته وكالة أنباء "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد الوفيات اليومية. وطبقا لـ "رويترز"، فقد سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 أبريل الذي بلغ 2069. وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.
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