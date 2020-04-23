نوال الزغبي تُغني تتر مسلسل «سلطانة المعز»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

نوال الزغبي

طرح الشاعر تامر حسين، على حسابه عبر «إنستجرام» أغنية «اتحاربت» تتر مسلسل «سلطانة المعز»، التي تغنيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وعلق قائلًا: «إتحاربت تتر مسلسل سلطانة المُعز كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي». ويشارك غادة عبد الرازاق في بطولة «سلطانة المعز»، كلا من: «حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم»، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها.

ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ويعرض على شاشة قناة النهار في السادسة والنصف مساءا. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل، وأحمد صفوت، وسلمى أبو ضيف، ومن إنتاج محمود شميس، وتأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، في أولي تجاربها الإخراجية. وتألقت