464 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م

كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 464 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 437 أمس الأربعاء، وذلك مع انخفاض الحصيلة اليومية للمصابين الجدد، إذ وصل العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في إيطاليا إلى 25549، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد الولايات المتحدة. وأشارت السلطات أن عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم بلغ 2646 مقابل 3370. وبلغ إجمالي عدد المصابين 189 ألفا و973 شخصا، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ويستمر عدد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الحالي بالانخفاض لليوم الرابع على التوالي، إذ انخفض من 107 آلاف و699 حالة أمس إلى 106 آلاف و848 حالة اليوم. ولا يزال في غرف العناية المركز 2267 شخصا مقابل 2384 شخصا أمس الأربعاء، بينما ارتفع عدد المتعافين خلال اليوم الأخير من 54543 إلى 57576 شخصا. وكشفت بيانات