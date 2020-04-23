«خلال 24 ساعة».. 516 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

تحرير:خالد وربي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع اليومين السابقين، إذ تشير بيانات الوزارة أن الوفيات بسبب كورونا كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي. وسجلت وزارة الصحة 516 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، مقابل 544 أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21856 حالة، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات من 29741 أمس الأربعاء إلى 29129 اليوم الخميس، كما انخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 5218 إلى 5053 شخصا.

ولا يزال منحى الانخفاض في أعداد المصابين في المستشفيات والعناية المركزة، مستمرا منذ عدة أيام وفقا لموقع روسيا اليوم. وقالت مديرية الصحة: «مع ذلك، ما زلنا في مستوى استثنائي أعلى من قدرة الإنعاش القصوى في فرنسا قبل الأزمة»، التي كانت 5000 سرير. ومع استمرار تسجيل مرضى جدد في المستشفيات، فإن