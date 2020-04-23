«هنيدي وعز وحلمي وإسعاد يونس».. نجوم مسلسلات في الإذاعة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ م

إسعاد يونس

بعيدا عن التليفزيون يخوض يشارك بعض النجوم في مسلسلات إذاعية في رمضان، ويشارك الفنان محمد هنيدي، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي عن مأمون المأذون الذي يوعد أبنائه وأحفاده بتسليمهم ميراثهم عبارة عن كنز ثمين، ويذاع المسلسل عبر راديو 9090 الساعة الرابعة مساء. الفنان أحمد حلمي يشارك بمسلسل "لف وارجع تاني"، مع هنا الزاهد، عبر إذاعة راديو النيل ويعرض الساعة3:30 مساءً.

إسعاد يونس وبيومي فؤاد وشيماء سيف، يلتقيان في مسلسل "فرح عديلة" على إذاعة راديو النيل الساعة الرابعة والنصف مساء. أحمد عز وبشرى، يشاركان بمسلسل "بليز إنجليز" عبر محطة "راديو مصر"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي. وعلى نفس المحطة يشارك مصطفى خاطر مع مي كساب بمسلسل "دفعة محمد صلاح"، ويعرض الساعة