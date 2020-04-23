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«هنيدي وعز وحلمي وإسعاد يونس».. نجوم مسلسلات في الإذاعة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ م
إسعاد يونس
إسعاد يونس
بعيدا عن التليفزيون يخوض يشارك بعض النجوم في مسلسلات إذاعية في رمضان، ويشارك الفنان محمد هنيدي، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي عن مأمون المأذون الذي يوعد أبنائه وأحفاده بتسليمهم ميراثهم عبارة عن كنز ثمين، ويذاع المسلسل عبر راديو 9090 الساعة الرابعة مساء. الفنان أحمد حلمي يشارك بمسلسل "لف وارجع تاني"، مع هنا الزاهد، عبر إذاعة راديو النيل ويعرض الساعة3:30 مساءً.
إسعاد يونس وبيومي فؤاد وشيماء سيف، يلتقيان في مسلسل "فرح عديلة" على إذاعة راديو النيل الساعة الرابعة والنصف مساء. أحمد عز وبشرى، يشاركان بمسلسل "بليز إنجليز" عبر محطة "راديو مصر"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي. وعلى نفس المحطة يشارك مصطفى خاطر مع مي كساب بمسلسل "دفعة محمد صلاح"، ويعرض الساعة
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دراما وكوميدي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات

ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني، وأعلنت عدد من القنوات عن عرض باقة من المسلسلات مابين الدراما والكوميدي لجمهورها، فقناة cbc أعلنت عن مواعيد عرض مسلسلاتها، ويعرض على شاشتها مسلسلات "رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي الساعة السادسة والنصف مساءً، و"ليالينا 80" لغادة عادل وإياد نصار الساعة الثامنة مساءً، و"نحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"فرصة تانية" لياسمين صبري الساعة الثانية منتصف الليل، و"خيانة عهد" ليسرا الساعة 11 مساءً.
محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
رامز-جلال (1)

«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
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دراما وكوميدي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات

ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني، وأعلنت عدد من القنوات عن عرض باقة من المسلسلات مابين الدراما والكوميدي لجمهورها، فقناة cbc أعلنت عن مواعيد عرض مسلسلاتها، ويعرض على شاشتها مسلسلات "رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي الساعة السادسة والنصف مساءً، و"ليالينا 80" لغادة عادل وإياد نصار الساعة الثامنة مساءً، و"نحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"فرصة تانية" لياسمين صبري الساعة الثانية منتصف الليل، و"خيانة عهد" ليسرا الساعة 11 مساءً.
فيفي-عبدة (2)

«خلي بالك من فيفي».. mbc مصر تعرض غدا 3 مسلسلات وبرنامج

نشرت قناة mbc مصر على حسابها عبر «إنستجرام»، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي تعرض غدًا الثلاثاء 21 أبريل، إذ ضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، فيعرض مسلسل «اللعبة» الساعة 7:30، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ويعرض برنامج «خلي بالك من فيفي» للفنانة فيفي عبده في تمام الساعة 9، ومسلسل «اتنين في الصندوق»، يعرض الساعة 9:30 مساء، ومسلسل «ونسني» يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو من بطولة نجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، ومحمود الليثي.
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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