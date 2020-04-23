الصحة العالمية: مصر في المنحى الارتفاعي لكورونا

تحرير:خالد وربي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ م

منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور جون جبور ممثل الصحه العالميه في القاهرة، إن مصر حاليا في المنحى الارتفاعي لفيروس كورونا، ولهذا يجب زيادة عدد الفحوصات في مصر لاكتشاف مزيد من المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات في مصر ليست مقلقة، لكن لابد من السيطرة على أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، موضحًا في تصريحات إعلامية له اليوم الخميس، أن التصاعد النسبي لأعداد الإصابات في الدول يعتبر أمرًا مقلقًا، مؤكدًا أنه لابد من تفادي الزياده السريعة في أعداد الإصابات وذالك عن طريق تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع جبور قائلا: «إن زيادة أعداد الفحوصات تطور إيجابي في إطار خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا»، مشيرا أن الوصول إلى منحنى مستقر يتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية. ونشر حساب منظمة الصحة العالمية في مصر، عبر موقع تويتر، تصريحات الدكتور جون جبور، قائلا: «جون جبور