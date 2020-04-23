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الصحة العالمية: مصر في المنحى الارتفاعي لكورونا

تحرير:خالد وربي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
قال الدكتور جون جبور ممثل الصحه العالميه في القاهرة، إن مصر حاليا في المنحى الارتفاعي لفيروس كورونا، ولهذا يجب زيادة عدد الفحوصات في مصر لاكتشاف مزيد من المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات في مصر ليست مقلقة، لكن لابد من السيطرة على أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، موضحًا في تصريحات إعلامية له اليوم الخميس، أن التصاعد النسبي لأعداد الإصابات في الدول يعتبر أمرًا مقلقًا، مؤكدًا أنه لابد من تفادي الزياده السريعة في أعداد الإصابات وذالك عن طريق تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وتابع جبور قائلا: «إن زيادة أعداد الفحوصات تطور إيجابي في إطار خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا»، مشيرا أن الوصول إلى منحنى مستقر يتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية. ونشر حساب منظمة الصحة العالمية في مصر، عبر موقع تويتر، تصريحات الدكتور جون جبور، قائلا: «جون جبور
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: استلام 180 ألف طن قمح خلال الأسبوع الأول

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد أنه قد تم استلام 180 ألف طن قمح محلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد. وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
الرئيس-السيسى

السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
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كورونا والحجر الصحي (8)

464 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 464 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 437 أمس الأربعاء، وذلك مع انخفاض الحصيلة اليومية للمصابين الجدد، إذ وصل العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في إيطاليا إلى 25549، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد الولايات المتحدة. وأشارت السلطات أن عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم بلغ 2646 مقابل 3370. وبلغ إجمالي عدد المصابين 189 ألفا و973 شخصا، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
الجامعة-البريطانية

الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعمًا لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية، وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة، وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
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