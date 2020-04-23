السودان: جلسة التفاوض القادمة حاسمة للقضايا العالقة

تحرير:وكالات ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ م

السوادن

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، أن يوم الأحد المقبل، سيكون يوما حاسما في ما يخص بالقضايا العالقة في مسار دارفور على أن تبقى فقط قضية الترتيبات الأمنية، إذ قال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك: «جلسة اليوم كانت مهمة لمسار دارفور، وتداولنا خلالها القضايا العالقة وهي مصنفة تحت ثلاث مجموعات منها قضيتان مهمتان مرتبطتان بالوثيقة الدستورية والتي تتمثل في المادة 21، والتي تنص على عدم مشاركة الذين كانوا في الفترة الانتقالية في الانتخابات القادمة»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف، أن حركات الكفاح المسلح في مسار دارفور طلبوا بأن يتم استثناؤهم من هذه المادة، وسبق أن تداولت الوساطة مع طرفي التفاوض في هذا الأمر، ولفترة طويلة، ولم يتم التوصل إلى نتيجة لذلك.وتابع: «القضية الثانية تتعلق ببداية الفترة الانتقالية، وهي مرتبطة بالوثيقة الدستورية، والتي حددت تاريخ بداية الفترة الانتقالية»،