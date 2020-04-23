التموين: استلام 180 ألف طن قمح خلال الأسبوع الأول

تحرير:خالد وربي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

وزير التموين

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد أنه قد تم استلام 180 ألف طن قمح محلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد. وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وشدد وزير التموين على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية. وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلي لصالح الهيئة العامة