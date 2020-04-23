مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

تحرير:احمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

مازيمبي

أصدر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بيانًا رسميًا، نفى من خلاله وجود أي اتصالات مع الأهلي بشأن مهاجمه الشاب جاكسون موليكا، إذ قال مازيمبي في البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية"، موضحا: "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."

وأضاف جاكسون موليكا: "أنا أيضًا لم أؤكد لأي صحفي أو كيل لاعبين أنني على اتصال بالأهلي، وفي الوقت الحالي أنا في المنزل، وأعيش نفس الظروف التي يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا، الذي أعاق كل النشاطات." واستطرد: "إذا كان من الضروري الحديث عن الرحيل فإن إدارة النادي تمتلك القدرة الكافية للتعامل مع الأمر." برز