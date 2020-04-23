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«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.
يشارك في بطولة المسلسل كلا من: «إسلام جمال، دينا فؤاد»، وضيوف شرف، أبرزهم: «آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، إياد نصار». والمسلسل هو التعاون الرابع بين المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي في الدراما، بعد ثلاثية مسلسل «كلبش». ووجه مؤلف المسلسل رسالة للشهيد أحمد
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الشهيد- أحمد- المنسي (5)

مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
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مات بظروف غامضة.. ذكرى رحيل أشهر تاجر مخدرات في السينما

ساعدته ملامحه ونظرته الحادة على تجسيد أدوار الشر بسهولة، ليصبح واحدا من أشهر تجار المخدرات في السينما، المصرية هو "عبده القماش" الذي يدخل في صراع مع ضابط المباحث "وحيد" الذي يحاول القبض عليه متلبسا بالمخدرات في فيلم "النمر والأنثى"، وهو "المعلم زينهم" الذي يتنافس مع "حمدان" على الزواج من "أفكار" في فيلم "المدبح"، يجعلك تقف مبهورا بأداءه وكأن شخصية "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" حقيقية، من شدة اتقانه لكل تفاصيلها بدءا من اللهجة وحتى اختياره لملابسها من جلباب وفوقه جاكيت طويل أسود وطاقية وكأنه ولد فلاحا.
نعيمة-عاكف

في ذكرى رحيل نعمية عاكف.. رحلتها مع السيرك والسرطان

يوافق اليوم 23 أبريل ذكرى رحيل الراقصة والممثلة المصرية نعيمة عاكف، والتي تميزت أيضا في تقديم فن المونولوج بمهارة بارزة، وأسعدت الملايين بفنها، لكن هاجمها المرض في سن صغير، وأنهى حياتها، التي كانت مليئة بالسيرك والفن، وتوفت في سن الثلاثينات عام 1966. ولدت نعيمة في مدينة طنطا، وكان والدها يتملك سيركا، يعرض من خلاله الاحتفالات في مولد السيد البدوي، ومن هنا خرجت نعيمة للنور، وقدمت مجموعة من الأفلام الرائعة، بما في ذلك بحر الغرام، جنة ونار، فتاة السيرك، وكان آخر أفلامها أمير الدهاء.
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الشهيد- أحمد- المنسي (5)

مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
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