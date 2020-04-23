«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ م

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.

يشارك في بطولة المسلسل كلا من: «إسلام جمال، دينا فؤاد»، وضيوف شرف، أبرزهم: «آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، إياد نصار». والمسلسل هو التعاون الرابع بين المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي في الدراما، بعد ثلاثية مسلسل «كلبش». ووجه مؤلف المسلسل رسالة للشهيد أحمد