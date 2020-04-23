سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اورنچ وفوري توفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
اورانج
اورانج
قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.
وحرصت "اورنچ مصر" بالتعاون مع فوري من خلال منظومة رقمية متكاملة في هذه المبادرة على تفعيل الخدمات الالكترونية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين لمنع الازدحام وتقديم الدعم لمستحقيه بأرقى وأكفأ وسيلة ممكنة. وتعليقاً علي هذه المبادرة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة
اقرأ المزيد
مصافي-النفط-الأمريكية

أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل. وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية. وصعد أمس خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.
وزارة-المالية

الحكومة تتوقع تحصيل322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري. ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري. ? ويأتي ذلك بعد أن توقعت الحكومة تحقيق زيادة في بند الإيرادات المتنوعة بقيمة 39 مليار جنيه بنسبة 38%
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (2)

«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».
بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
المهندس أيمن أميري

«اورنچ» تسابق الزمن لدعم الأطقم الطبية ومرضى كورونا

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
أيمن عصام فودافون مصر (1)

فودافون ترفع كفاءة الشبكات بمستشفيات العزل الصحي

قامت فودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و 15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
مصانع-استثمارات-فى-مصر

مستثمرين بريطانيين كبار يبحثون فرص الاستثمار فى مصر

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، إن كبار المستثمرين البريطانيين عقدوا أول اجتماع افتراضي لمنتدى المستثمرين البريطانيين (BIF) لمناقشة الإجراءات التي اتخذوها للاحتفاظ بتواجدهم القوي في السوق المصري خلال COVID-19، وأضافت السفارة البريطانية في بيانها أنها تُمثل الشركات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والأدوية والبنية التحتية والتعليم والبنوك، كما تبادلوا تجاربهم بشأن الأزمة المستمرة وناقشوا كيف يمكنهم الاستجابة بشكل إيجابي، كما بحثت الشركات الفرص طويلة المدى لتعزيز تواجدها في السوق المصري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]