اورنچ وفوري توفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

اورانج

قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.

وحرصت "اورنچ مصر" بالتعاون مع فوري من خلال منظومة رقمية متكاملة في هذه المبادرة على تفعيل الخدمات الالكترونية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين لمنع الازدحام وتقديم الدعم لمستحقيه بأرقى وأكفأ وسيلة ممكنة. وتعليقاً علي هذه المبادرة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة