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اورنچ وفوري يوفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
اورانج
اورانج
قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.
وحرصت "اورنچ مصر" بالتعاون مع فوري من خلال منظومة رقمية متكاملة في هذه المبادرة على تفعيل الخدمات الالكترونية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين لمنع الازدحام وتقديم الدعم لمستحقيه بأرقى وأكفأ وسيلة ممكنة.وتعليقاً علي هذه المبادرة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة
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بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 13 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1726 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مهندس-ابراهيم-سرحان-رئيس-شركة-إي-فاينناس

2.5 مليون جنيه من «إي فاينانس» للقطاع الطبي والعمالة

أعلنت شركة "إي فاينانس" عن تقديم تبرعات بمبلغ 2.5 مليون جنيه إلى عدة جهات حكومية وخيرية متخصصة لتوجيهها إلى دعم القطاع الطبي ومساعدة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ويأتي التبرع مكملا لجهود "إي فاينانس" التي بذلتها منذ بداية الأزمة لمساندة المصريين وتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتستهدف التبرعات تحمل جزء من تكاليف المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية ودعم الطواقم الطبية، فضلا عن تقديم يد العون للعمالة اليومية التي تضررت بسبب التعطل المُرافق للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف محاصرة فيروس كورونا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تطلق منصة التعليم الرقمي بمواصفات عالمية

أعلن المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء العمل التجريبي بمنصة التعليم الرقمي للحكومة المصرية، وذلك لمواكبة الظروف الحالية، ومساندة جهود الدولة المصرية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تجهيز المنصة بالتعاون مع مؤسسة (IBDL) وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الحالي في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا دفع للتفكير في دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل التدريب للمتدربين.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
المهندس أيمن أميري

«اورنچ» تسابق الزمن لدعم الأطقم الطبية ومرضى كورونا

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
أيمن عصام فودافون مصر (1)

فودافون ترفع كفاءة الشبكات بمستشفيات العزل الصحي

قامت فودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و 15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
مصانع-استثمارات-فى-مصر

مستثمرين بريطانيين كبار يبحثون فرص الاستثمار فى مصر

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، إن كبار المستثمرين البريطانيين عقدوا أول اجتماع افتراضي لمنتدى المستثمرين البريطانيين (BIF) لمناقشة الإجراءات التي اتخذوها للاحتفاظ بتواجدهم القوي في السوق المصري خلال COVID-19، وأضافت السفارة البريطانية في بيانها أنها تُمثل الشركات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والأدوية والبنية التحتية والتعليم والبنوك، كما تبادلوا تجاربهم بشأن الأزمة المستمرة وناقشوا كيف يمكنهم الاستجابة بشكل إيجابي، كما بحثت الشركات الفرص طويلة المدى لتعزيز تواجدها في السوق المصري.
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