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مصطفى قمر يكشف عن مهنته قبل الغناء في «2 × الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "2 في الصندوق" ظهور محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو عامل نظافة يقابل"زيكا" أوس أوس، أثناء وقوفه على الكورنيش ويطلب منه مساعدة، وعندما يخبره بأنه يعمل مثله في النظافة يطلب منه محمد عبد الرحمن، أن يعلمل معه في الشحاتة: "الكورنيش ده اتعمل للي زينا للشحاتة بس"، لكن "زيكا" يرفض طلبه، بينما"شوقة" حمدي الميرغني توجه لأداء دور دكتور في فيلم إلا أن المخرج "معتز التوني" يرشحه لدور "عامل نظافة"، ويقابل الفنان محمد ممدوح الذي يؤدي ما يحعله يعتقد أن "شوقة" متسول قبل أن يكتشف أنه يؤدي دور عامل نظافة، ويضربه في المشد أكثر من مرة.
وشهدت الحلقة ظهور الفنان مصطفى قمر وهو ينصح "زيكا" الذي يشتكي من مشكلة عاطفية، ويستمع لموهبته في الغناء، ويرفض "زيكا" كونه زبال، ولرفع معنويات "زيكا" أخبره مصطفى قمر أن قبل بدايته في الغناء كان يعمل فران في فرن عيش بلدي، وأحيانا بياع سوداني، وهو ما لم يصدقه "زيكا" قائلا: "هو فيه فران عينيه خضرا". الحلقة
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نوال-الزغبي (5)

نوال الزغبي تُغني تتر مسلسل «سلطانة المعز»

طرح الشاعر تامر حسين، على حسابه عبر «إنستجرام» أغنية «اتحاربت» تتر مسلسل «سلطانة المعز»، التي تغنيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وعلق قائلًا: «إتحاربت تتر مسلسل سلطانة المُعز كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي». ويشارك غادة عبد الرازاق في بطولة «سلطانة المعز»، كلا من: «حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم»، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها.
انغام

كنا بنضحك.. أنغام تطرح تتر مسلسل «جمع سالم»

طرحت أنغام أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل "جمع سالم"، على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية. ونشرت أنغام أمس على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر الأغنية، وفي المقابل نشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايمًا مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
اكرم حسنى (1)

أكرم حسني يطرح «بالباقي لبان» من مسلسل رجالة البيت

طرح الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي، أغنية جديدة تحمل اسم "بالباقي لبان" من مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور. وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة ON الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويعرض في الثانية عشرة مساءً على قناة dmc.
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حمدى-الميرغني

«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.
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طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
هيفاء-وهبى-1

كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.
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