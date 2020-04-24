مصطفى قمر يكشف عن مهنته قبل الغناء في «2 × الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ ص

مصطفى قمر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "2 في الصندوق" ظهور محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو عامل نظافة يقابل"زيكا" أوس أوس، أثناء وقوفه على الكورنيش ويطلب منه مساعدة، وعندما يخبره بأنه يعمل مثله في النظافة يطلب منه محمد عبد الرحمن، أن يعلمل معه في الشحاتة: "الكورنيش ده اتعمل للي زينا للشحاتة بس"، لكن "زيكا" يرفض طلبه، بينما"شوقة" حمدي الميرغني توجه لأداء دور دكتور في فيلم إلا أن المخرج "معتز التوني" يرشحه لدور "عامل نظافة"، ويقابل الفنان محمد ممدوح الذي يؤدي ما يحعله يعتقد أن "شوقة" متسول قبل أن يكتشف أنه يؤدي دور عامل نظافة، ويضربه في المشد أكثر من مرة.

وشهدت الحلقة ظهور الفنان مصطفى قمر وهو ينصح "زيكا" الذي يشتكي من مشكلة عاطفية، ويستمع لموهبته في الغناء، ويرفض "زيكا" كونه زبال، ولرفع معنويات "زيكا" أخبره مصطفى قمر أن قبل بدايته في الغناء كان يعمل فران في فرن عيش بلدي، وأحيانا بياع سوداني، وهو ما لم يصدقه "زيكا" قائلا: "هو فيه فران عينيه خضرا". الحلقة