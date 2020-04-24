النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ ص

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بـ484 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا، إذ يشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وسبق لمجلس الشيوخ أن أقر هذا التشريع بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي ومن المنتظر أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وهذا هو التشريع الرابع لتمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، حيث سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.