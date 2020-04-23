الحكومة تتوقع تحصيل322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

وزارة المالية

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري. ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري. ? ويأتي ذلك بعد أن توقعت الحكومة تحقيق زيادة في بند الإيرادات المتنوعة بقيمة 39 مليار جنيه بنسبة 38%

ومن المستهدف أن تعود زيادة الإيرادات المتنوعة إلى زيادة الإيرادات الرأسمالية بقيمة 28.8 مليار جنيه بنسبة 38.8%، لتسجل 103 مليار جنيه العام المقبل، وذلك بسبب زيادة بند الإيرادات الرأسمالية الأخرى إلى 48.3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.كما تعود الزيادة في الإيرادات المتنوعة أيضا

ومن المستهدف أن تعود زيادة الإيرادات المتنوعة إلى زيادة الإيرادات الرأسمالية بقيمة 28.8 مليار جنيه بنسبة 38.8%، لتسجل 103 مليار جنيه العام المقبل، وذلك بسبب زيادة بند الإيرادات الرأسمالية الأخرى إلى 48.3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.



كما تعود الزيادة في الإيرادات المتنوعة أيضا إلى زيادة الإيرادات الجارية بقيمة 10.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.6%، لتصل إلى 37.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.



ويسهم أيضا في زيادة المستهدف من الإيرادات الأخرى العام المقبل زيادة حصيلة بيع السلع والخدمات إلى نحو 69.3 مليار جنيه مقابل 59.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام الجاري بزيادة نحو 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.5%.







