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الحكومة تتوقع تحصيل322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
وزارة المالية
وزارة المالية
أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري. ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري. ? ويأتي ذلك بعد أن توقعت الحكومة تحقيق زيادة في بند الإيرادات المتنوعة بقيمة 39 مليار جنيه بنسبة 38%
ومن المستهدف أن تعود زيادة الإيرادات المتنوعة إلى زيادة الإيرادات الرأسمالية بقيمة 28.8 مليار جنيه بنسبة 38.8%، لتسجل 103 مليار جنيه العام المقبل، وذلك بسبب زيادة بند الإيرادات الرأسمالية الأخرى إلى 48.3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.كما تعود الزيادة في الإيرادات المتنوعة أيضا
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أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل. وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية. وصعد أمس خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.
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«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».
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البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اورانج

اورنچ وفوري توفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.
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وزير-الماليه

4 مليارات جنيه إجمالي الضرائب المحصلة بالجمارك

قالت وزارة المالية، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» تبلغ 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و311 مليونًا و437 ألف جنيه. وأوضح تقرير صادر من مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأوليه»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنيه.
محمد-معيط (1)

المالية: تيسيرات جديدة لمساندة الاقتصاد ضد كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».
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تعرف على جهود الضرائب بموسم الإقرارات في مواجهة كورونا

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس بكل دقة وحزم، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتماشيا مع التدابير والإجراءات التي تتخذها كافة أجهزة الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أيضا الحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها، ومن بين هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين.

3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
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