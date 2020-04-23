أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

النفط الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل. وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية. وصعد أمس خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98 سنتا، أو أكثر من 7%، إلى 14.76 دولار للبرميل، بعدما صعدت بمقدار الخُمس تقريبا فى الجلسة السابقة.وفى الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط فى العالم، قالت الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر