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أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
النفط الأمريكي
النفط الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل. وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية. وصعد أمس خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98 سنتا، أو أكثر من 7%، إلى 14.76 دولار للبرميل، بعدما صعدت بمقدار الخُمس تقريبا فى الجلسة السابقة.وفى الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط فى العالم، قالت الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر
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وزارة-المالية

الحكومة تتوقع تحصيل322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري. ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري. ? ويأتي ذلك بعد أن توقعت الحكومة تحقيق زيادة في بند الإيرادات المتنوعة بقيمة 39 مليار جنيه بنسبة 38%
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (2)

«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».
بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اورانج

اورنچ وفوري توفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.
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دونالد ترامب

ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
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«دون إصابات».. السيطرة على حريق في نافلة نفط سعودية

أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغا عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.

3 أسباب دفعت الحكومة لخفض أسعار البنزين 25 قرش فقط

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، السبت، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتخفيض أسعار الوقود الذي تم إقراره أمس وبدأ تنفيذه من الثامنة صباح اليوم. وقررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه. كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن، فيما أبقت اللجنة على أسعار السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

«بنزين 95 بـ8.50».. تعرف على أسعار البترول الجديدة

اجتمعت مساء اليوم الجمعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، إذ استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
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