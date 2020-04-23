«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

داليا الجزيري: فوز اتصالات مصر بـ«جائزة أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني تؤكد على قوة فريق عمل اتصالات وقدرته على تقديم أفضل خدمة للعملاء

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٠ م

اتصالات مصر

أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».

وتقدم الجائزة من معهد – Top Employer – أكبر مؤسسة عالمية تمنح الشهادات والجوائز لكبري الشركات في مختلف القطاعات، وتأتي الجائزة للعام الثاني تأكيداً على منهجية اتصالات مصر في تقديم الأفضل دائماً لموظفيها بتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، مع الحرص الكامل على صحة الموظفين في جميع الظروف والأمكنة، والعمل على