«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني
داليا الجزيري: فوز اتصالات مصر بـ«جائزة أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني تؤكد على قوة فريق عمل اتصالات وقدرته على تقديم أفضل خدمة للعملاء
تحرير:أحمد البرماوي
٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٠ م
اتصالات مصر
أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».
وتقدم الجائزة من معهد – Top Employer – أكبر مؤسسة عالمية تمنح الشهادات والجوائز لكبري الشركات في مختلف القطاعات، وتأتي الجائزة للعام الثاني تأكيداً على منهجية اتصالات مصر في تقديم الأفضل دائماً لموظفيها بتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، مع الحرص الكامل على صحة الموظفين في جميع الظروف والأمكنة، والعمل على
وتقدم الجائزة من معهد – Top Employer – أكبر مؤسسة عالمية تمنح الشهادات والجوائز لكبري الشركات في مختلف القطاعات، وتأتي الجائزة للعام الثاني تأكيداً على منهجية اتصالات مصر في تقديم الأفضل دائماً لموظفيها بتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، مع الحرص الكامل على صحة الموظفين في جميع الظروف والأمكنة، والعمل على تطوير وتنمية مهارات الكوادر من العاملين لمساعدتهم على تقديم أفضل جودة.
واتخذت اتصالات العديد من الاجراءات في الفترة الأخيرة، بدأت بالسماح لغالبية موظفي الشركة بالعمل من المنزل، ولم تقتصر جهود الشركة عند ذلك فقط، حيث بادرت شركة اتصالات مصر كأول شركة اتصالات بدفع جميع رواتب العاملين قبل موعدها بأسبوع من أجل تسهيل حياتهم.
ومن منطلق حرصها الدائم على صحة موظفيها، تقوم الشركة بفحص درجات حرارة الموظفين بشكل يومي من خلال جهاز قياس الحرارة عن بعد، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام إجازتها المرضية غير المعتمدة من 3 إلى 9 أيام، وإتاحة مجموعة واسعة من المختصين في عيادات الشركة، ومنع أي تعامل عن قرب، ووضع مجموعة من المنشورات بداخل جميع مباني الشركة والمصاعد للمساعدة على الحد من انتشار الفيروس.
وفي إطار الإجراءات المتخذة من الشركة علقت داليا الجزيري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة اتصالات مصر قائلة" قمنا بتشجيع الموظفين على التطوع بالمشاركة في تحدي الخير والتي شاركت به الشركة بالتعاون مع بنك الطعام حيث كان معدل المشاركة غير مسبوق وقام بخلق ضجة إيجابية للغاية مما رفع إحساس الموظفين بالمسؤولية تجاه المجتمع. نعمل دائما على خلق روح إيجابية في بيئة العمل وتوفير أفضل السبل لضمان سلامة الموظفين واستمرارية العمل".
وأطلقت شركة اتصالات أيضًا حملة Together at home على فيس بوك لتذكير المواطنين بأن سلامتهم هي الأهم وأن عليهم اتباع إرشادات السلامة للمحافظة على صحتهم، وشارك في الحملة عدد من موظفين الشركة، الذين يؤمنون بأهمية توعية المواطن بخطورة المرض وضرورة الالتزام بالمنزل للحد من انتشار الفيروس وعبور هذه الفترة الحرجة بسلام.
وحصلت اتصالات مصر على الجائزة بناءً على تقييم ومناهج محددة، واستراتيجيات مُختلفة منها المميزات المُقدمة لموظفي الشركات، حيث أثبتت اتصالات مصر أنها واحدة من الشركات التي تضع موظفيها على رأس أولوياتها خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الجزيري إلى أن اتصالات مصر تحرص على اتباع استراتيجية احترافية لتحقيق التناغم الكامل بين فريق العمل، ولعل أبرز ما يشهد لذلك سعينا دائمًا لاستقطاب الموهوبين، وذوي القدرة على التخطيط، وأصحاب المهارات القيادية، ونطمح لمنح موظفينا دائمًا أفضل تجارب تعليمية عالية لإثراء حياتهم العملية في الشركة"
وأضافت" نقوم حالياً باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للمقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالشركة للحرص على الوقاية من الفيروس مثل Skype و Webex".
يذكر أنه يتم اختيار كبري الشركات في جميع القطاعات لهذه الجائزة بناء على استراتيجيات ومعايير محددة لعل أبرزها: المعايير الثقافية، كيفية إدارة الموظفين، وتنمية مهارات المواهب والموظفين الكفء، وطريقة التعويضات والحوافز المقدمة للموظفين، وأداء الإدارة بشكل عام، والقدرة التخطيطية للقوي العاملة وغيرها.