رياضة

عصام الحضري: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص
الحضري
الحضري
رفض عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اتهامه بأنه باع النادي الأهلي بالمال، بعد هروبه في فبراير 2008 إلى سيون السويسري. وقال الحضري، إنه لم يرحل عن الأهلي بسبب المال وان المال لا يعيب اللاعب، لافتا إلى أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني، كانا وراء رحيله. وتابع: "جوزيه مدرب عالمي أحترمه وأقدر تاريخه، ولكنني تعرضت لمعاملة سيئة، والإدارة رفضت تحقيق حلمي بالاحتراف في أوروبا دون سبب، وسحبوا مني شارة القيادة، وتعاقدوا مع نادر السيد لإجباري على البقاء بديلا، وهو ما لم يحدث؛ بسبب تألقي".
وزاد: "عدت من سويسرا بعد الرحيل، وتعرضت لعقوبة بالإيقاف لمدة 3 أسابيع، ولكن حسن حمدي اتفق مع جوزيه على غلق الباب في وجهي رغم اعتذاري". وأكد أنه حقق أهدافه مع الأهلي، مشيرا إلى أنه يستطيع دخول النادي وقتما يشاء، لأنه عضو عامل بالقلعة الحمراء. وكشف الحضري عن محاولته العودة للأهلي في عهد المهندس محمود
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مازيمبى

مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

أصدر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بيانًا رسميًا، نفى من خلاله وجود أي اتصالات مع الأهلي بشأن مهاجمه الشاب جاكسون موليكا، إذ قال مازيمبي في البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية"، موضحا: "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

ماذا سيفعل الأهلي في أزمة الأجانب مع اتحاد الكرة؟

يعيش مسؤولو النادي الأهلي، حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة اللاعبين الأجانب، وتمسك المسؤولون في اتحاد الكرة ببنود اللائحة التي تم إرسالها للأندية قبل بداية الموسم الحالي. اتحاد الكرة أرسل للأندية الدوري الممتاز لائحته بخصوص قيد اللاعبين الأجانب، إذ نصت اللائحة على تقليص عدد الأجانب لثلاثة لاعبين من بداية الموسم المُقبل، الأمر الذي رفضه العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

يويفا يحدد نظام الصعود والهبوط في حالة إلغاء الموسم

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه في حالة عدم قدرة الدوريات الأوروبية الكبرى على إنهاء الموسم بشكل سليم، أن يتم حسم التأهل إلى دوري الأبطال عن طريق "الجدارة الرياضية"، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث حدد يويفا نظام الجدارة الرياضية لكي يكون العامل الرئيسي لحسم التاهل إلى دوري الأبطال والهبوط، وذلك النظام يعني معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة في الموسم الجاري.
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المهندس-محمود-طاهر

محمود طاهر: لا أفكر في الترشح لرئاسة الجبلاية

كشف المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن على الجميع أن يقف خلف مجلس إدارة الأهلي الحالي، بقيادة محمود الخطيب، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُذاع على قناة"أون تيام سبورتس"، قائلًا:"منذ سنتين وأنا بعيدًا عن الساحة الرياضية، نظرًا لوجود لجان رياضية تقوم بدورها داخل النادي الأهلي، ولا بد إنها تحصل على حقها، وتكمل ما تفعله خلال فترة تواجدها".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
عصام الحضري

مرتضى: الحضري بتاع جن وسحر.. وبكى لينضم للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، رحل عن صفوفه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، على حد وصفه، إذ كان يستعين بما وصفه -الجن والسحر- من أجل العمل على إصابة زملاءه وتواجده في التشكيل الأساسي، قائلا: "الحضري كان يبكي من أجل الانضمام للزمالك، والتوءم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائما ما كان يستعين بالجن والشعوذة ليتسبب في إصابة حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلا منهم".
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