عصام الحضري: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص

الحضري

رفض عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اتهامه بأنه باع النادي الأهلي بالمال، بعد هروبه في فبراير 2008 إلى سيون السويسري. وقال الحضري، إنه لم يرحل عن الأهلي بسبب المال وان المال لا يعيب اللاعب، لافتا إلى أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني، كانا وراء رحيله. وتابع: "جوزيه مدرب عالمي أحترمه وأقدر تاريخه، ولكنني تعرضت لمعاملة سيئة، والإدارة رفضت تحقيق حلمي بالاحتراف في أوروبا دون سبب، وسحبوا مني شارة القيادة، وتعاقدوا مع نادر السيد لإجباري على البقاء بديلا، وهو ما لم يحدث؛ بسبب تألقي".

وزاد: "عدت من سويسرا بعد الرحيل، وتعرضت لعقوبة بالإيقاف لمدة 3 أسابيع، ولكن حسن حمدي اتفق مع جوزيه على غلق الباب في وجهي رغم اعتذاري". وأكد أنه حقق أهدافه مع الأهلي، مشيرا إلى أنه يستطيع دخول النادي وقتما يشاء، لأنه عضو عامل بالقلعة الحمراء. وكشف الحضري عن محاولته العودة للأهلي في عهد المهندس محمود

وزاد: "عدت من سويسرا بعد الرحيل، وتعرضت لعقوبة بالإيقاف لمدة 3 أسابيع، ولكن حسن حمدي اتفق مع جوزيه على غلق الباب في وجهي رغم اعتذاري".



وأكد أنه حقق أهدافه مع الأهلي، مشيرا إلى أنه يستطيع دخول النادي وقتما يشاء، لأنه عضو عامل بالقلعة الحمراء.



وكشف الحضري عن محاولته العودة للأهلي في عهد المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق، بفضل علاقته بمحمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة حينها، موضحا أن طاهر وعبد الوهاب رفضا.



وأردف: "الأهلي خيره على الجميع، ندمت على الرحيل وحاولت العودة بعد رحيلي مباشرة إلى سويسرا، ولكن الأبواب أغلقت في وجهي".



وشدد الحضري على أن الأهلي أكثر احترافية من الزمالك، وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قال: "لاعب عالمي وما ينقصه ليكون أفضل لاعب في تاريخ مصر تحقيق بطولة قارية للمنتخب".