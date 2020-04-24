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ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
ترامب
ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
ووصفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس انتشار عدوى "كوفيد -19" رسميا بالجائحة، وأعلنت أحدث بياناتها تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة في العالم، ووفاة أكثر من 175 ألف شخص.وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر كورونا، أنه من الغريب أن معظم الولايات التي تواجه مشكلات سواء بالنسبة لمعدات
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مجلس النواب الأمريكي

النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بـ484 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا، إذ يشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

أمريكا تسجل أول إصابة لحيوان أليف بفيروس «كورونا»

رغم تأكيد السلطات الصحية الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحيوانات الأليفة إلى البشر، إلا أن تقارير من مختلف أنحاء العالم أشارت إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، وأصبحت قطتان في نيويورك أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تمامًا.
بومبيو

أمريكا تدعو الصين لفتح مختبراتها للتفتيش حول كورونا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) التي تعصف بالعالم، داعيا بكين للسماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت، مع رفض استبعاد أن يكون الفيروس القاتل تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة، متابعا: "عليكم أن تتذكروا، أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين، هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".
دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
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كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
دونالد ترامب

ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
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