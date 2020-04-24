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منحة الـ500 جنيه وصلاح التراويح.. الحكومة تنفي 18 شائعة

الوزراء: لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات.. التحليل من خلال الـ"PCR" بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة
٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا المستجد:- لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ "PCR" بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.- الدولة حريصة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

«البيئة» تحذر كبار السن والأطفال من العاصفة الترابية

قالت وزارة البيئة، إن حالة جودة الهواء ستتأثر سلبًا، حيث إنه مع بداية اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل الجارى، يزداد نشاط الرياح، وتتحول إلى الجنوبية الغربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق، لتكون مثيرة للأتربة والرمال المثارة على كافة الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء، والاعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: استلام 180 ألف طن قمح خلال الأسبوع الأول

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد أنه قد تم استلام 180 ألف طن قمح محلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد. وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: مصر في المنحى الارتفاعي لكورونا

قال الدكتور جون جبور ممثل الصحه العالميه في القاهرة، إن مصر حاليا في المنحى الارتفاعي لفيروس كورونا، ولهذا يجب زيادة عدد الفحوصات في مصر لاكتشاف مزيد من المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات في مصر ليست مقلقة، لكن لابد من السيطرة على أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، موضحًا في تصريحات إعلامية له اليوم الخميس، أن التصاعد النسبي لأعداد الإصابات في الدول يعتبر أمرًا مقلقًا، مؤكدًا أنه لابد من تفادي الزياده السريعة في أعداد الإصابات وذالك عن طريق تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة توافق على قانون زيادة بدل الأطباء بنسبة 75%

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

حرق الجثامين والعلاج بلقاح الحصبة.. الحكومة تنفي 6 شائعات عن كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر. وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى. وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تعلق مصانعها ببريطانيا وألمانيا.. استئناف التصنيع في فرنسا وإسبانيا

على خلفية إغلاقها مصانعها في فرنسا وأسبانيا، ثم إعادة التشغيل جزئيًّا أعلنت شركة إيرباص عزمها تعليق العمل في مصانع الأجنحة لمدة ثلاثة أسابيع في مساهمة منها لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة تضمن صحة وسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. واستأنفت إيرباص الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام أربعة أيام، فيما استمرت العمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. واستناداً إلى طرق العمل المتبعة التي تعكس تدابير الصحة والسلامة، تتابع إيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
هالة-زايد

لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
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