وزير بريطاني: سنبقي على إجراءات الحجر حتى نصبح بأمان

تحرير:رويترز ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة على الرغم من التكاليف الاقتصادية جراء تداعيات ذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب أن نحافظ على السلامة العامة.. أتفهم وأفهم الضغوط الاقتصادية.. أنا أهتم بشدة بذلك"، مضيفا أن تحقيق انخفاض في حالات الإصابة بالفيروس هو أفضل شيء بالنسبة للاقتصاد، في حين أن ارتفاعها مرة أخرى سيكون مدمرا للاقتصاد.

وتابع الوزير قائلا: "أتفهم تلك الأصوات التي تنادي بالتحرك العاجل.. ولكن هذا ليس شيئا سنقوم به الآن.. سنتحرك عندما يكون ذلك آمنا".



وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 138087، والوفيات 18738، بحسب آخر البيانات الرسمية.

