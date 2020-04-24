صحي للمخ والجسم..3 فوائد رائعة للتمر

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

فوائد التمر

أشرقت اليوم شمس أول يوم في رمضان، ويأمل الجميع في بداية الشهر الفضيل، أن تنتهي أزمة الكورونا على خير، ويتمكن الأطباء من إيجاد مصل أو دواء، لمواجهة الفيروس التاجي، وبالنسبة للطعام في رمضان، فالتمر من الوجبات لأساسية، وخاصة في وقت الإفطار، فتقول الأبحاث أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى كونه صحي، ولا يزيد من وزنك، ومتعدد الفوائد أيضًا، حيث يساعد على التعزيز من صحة المخ، والتخفيف من مشكلات الهضم مثل الإمساك، وذلك نقلًا عن موقع "Organic Facts".

يتميز التمر بقيمة غذائية عالية، فهو غني بالبروتين والألياف الغذائية والسكريات الطبيعية، والحديد والمغنسيوم، وبالنسبة للفوائد، فيما يلي بعض منها: -مصدر جيد للطاقة يحتوي على معدلات عالية من السكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز والفركتوز، وبالتالي يمنح الجسم الطاقة المرجوة، لتحمل ساعات الصيام الطويلة. -التعزيز