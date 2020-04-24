صحي للمخ والجسم..3 فوائد رائعة للتمر
تحرير:إسراء سليمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
فوائد التمر
أشرقت اليوم شمس أول يوم في رمضان، ويأمل الجميع في بداية الشهر الفضيل، أن تنتهي أزمة الكورونا على خير، ويتمكن الأطباء من إيجاد مصل أو دواء، لمواجهة الفيروس التاجي، وبالنسبة للطعام في رمضان، فالتمر من الوجبات لأساسية، وخاصة في وقت الإفطار، فتقول الأبحاث أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى كونه صحي، ولا يزيد من وزنك، ومتعدد الفوائد أيضًا، حيث يساعد على التعزيز من صحة المخ، والتخفيف من مشكلات الهضم مثل الإمساك، وذلك نقلًا عن موقع "Organic Facts".
يتميز التمر بقيمة غذائية عالية، فهو غني بالبروتين والألياف الغذائية والسكريات الطبيعية، والحديد والمغنسيوم، وبالنسبة للفوائد، فيما يلي بعض منها:
-مصدر جيد للطاقة
يحتوي على معدلات عالية من السكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز والفركتوز، وبالتالي يمنح الجسم الطاقة المرجوة، لتحمل ساعات الصيام الطويلة.
-التعزيز
يتميز التمر بقيمة غذائية عالية، فهو غني بالبروتين والألياف الغذائية والسكريات الطبيعية، والحديد والمغنسيوم، وبالنسبة للفوائد، فيما يلي بعض منها:
-مصدر جيد للطاقة
يحتوي على معدلات عالية من السكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز والفركتوز، وبالتالي يمنح الجسم الطاقة المرجوة، لتحمل ساعات الصيام الطويلة.
-التعزيز من صحة المخ
يحميك التمر من الإجهاد التأكسدي، كما أنه مضاد جيد لالتهابات المخ، وذلك لأنه يحتوي على الفينولات ومضادات الأكسدة الطبيعية، مثل الأنثوسيانين و حمض الفيروليك.
-الحماية من الإمساك
يحتوي على معدلات عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على التخفيف من حركة الأمعاء، وتعزز من عملية الهضم، وبالتالي يقيك من الإصابة بالإمساك.