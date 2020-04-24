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صحي للمخ والجسم..3 فوائد رائعة للتمر

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
فوائد التمر
فوائد التمر
أشرقت اليوم شمس أول يوم في رمضان، ويأمل الجميع في بداية الشهر الفضيل، أن تنتهي أزمة الكورونا على خير، ويتمكن الأطباء من إيجاد مصل أو دواء، لمواجهة الفيروس التاجي، وبالنسبة للطعام في رمضان، فالتمر من الوجبات لأساسية، وخاصة في وقت الإفطار، فتقول الأبحاث أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى كونه صحي، ولا يزيد من وزنك، ومتعدد الفوائد أيضًا، حيث يساعد على التعزيز من صحة المخ، والتخفيف من مشكلات الهضم مثل الإمساك، وذلك نقلًا عن موقع "Organic Facts".
يتميز التمر بقيمة غذائية عالية، فهو غني بالبروتين والألياف الغذائية والسكريات الطبيعية، والحديد والمغنسيوم، وبالنسبة للفوائد، فيما يلي بعض منها: -مصدر جيد للطاقة يحتوي على معدلات عالية من السكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز والفركتوز، وبالتالي يمنح الجسم الطاقة المرجوة، لتحمل ساعات الصيام الطويلة. -التعزيز
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عصير الليمون

عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
فوائد-البيض

لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
أضرار-الخس

تناول السلطة بالخس..تساعد على النوم وتحمي من السرطان

هل يمكنك تخيل سلطتك المفضلة أو البرجر بدون أوراق لذيذة من الخس؟ يعتبر الخس أحد الخضراوات الهامة، التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتعزز من عملية الهضم، وتحميك من الإمساك، ويمنح الجسم الكميات المرجوة من الماء، ومؤخرًا كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أنه يساعد في التعزيز من النوم، إضافة إلى كونه فعال في الحماية من السرطان، وذلك لأنه غني بمضدات الأكسدة "بيتا كاروتين"، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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النوم المتقطع

لا تجعل «كورونا» يحدث خللا في جدول نومك

تغيرت العادات اليومية كثيرا بعد أزمة فيروس الكورونا، وخاصة بعد تطبيق قرارات العمل من المنزل، إذ ستجد نفسك في حيرة، لا تتمكن من تنظيم الوقت بشكل جيد، بجانب تناول طعام غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وبالنسبة للنوم، يقول خبراء التغذية والصحة، إن النوم تأثر كثيرا في فترة العزل الصحي، بسبب العمل من البيت والقلق والتوتر، وربما يتعرض البعض للأرق واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التوازن، لذا لا بد من التعرف على المحفزات، للحصول على نوم صحي، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
عصير الليمون

عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
ريجيم-الكيتو

«نظام الكيتو».. الخيار المثالي لمصابات السرطان

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في فقدان الوزن، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من البقوليات والحبوب وزيت الزيتون والخضروات والفواكه، كما يوجد النظام الغذائي النباتي، الذي يركز على استهلاك الأطعمة النباتية، ومن أكثر الأنظمة الغذائية، التي نالت شهرة كبيرة في الآونة الأخير "نظام الكيتو"، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومرتفع الدهون، كما يوصي خبراء التغذية النساء المصابات بمرض السكري من النوع الثاني باتباعه، لأنه يعتبر آمن بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
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