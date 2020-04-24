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«البيئة» تحذر كبار السن والأطفال من العاصفة الترابية

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
قالت وزارة البيئة، إن حالة جودة الهواء ستتأثر سلبًا، حيث إنه مع بداية اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل الجارى، يزداد نشاط الرياح، وتتحول إلى الجنوبية الغربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق، لتكون مثيرة للأتربة والرمال المثارة على كافة الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء، والاعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.
ونصحت وزارة البيئة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر
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رئاسة-مجلس-الوزراء

منحة الـ500 جنيه وصلاح التراويح.. الحكومة تنفي 18 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: استلام 180 ألف طن قمح خلال الأسبوع الأول

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد أنه قد تم استلام 180 ألف طن قمح محلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد. وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: مصر في المنحى الارتفاعي لكورونا

قال الدكتور جون جبور ممثل الصحه العالميه في القاهرة، إن مصر حاليا في المنحى الارتفاعي لفيروس كورونا، ولهذا يجب زيادة عدد الفحوصات في مصر لاكتشاف مزيد من المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات في مصر ليست مقلقة، لكن لابد من السيطرة على أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، موضحًا في تصريحات إعلامية له اليوم الخميس، أن التصاعد النسبي لأعداد الإصابات في الدول يعتبر أمرًا مقلقًا، مؤكدًا أنه لابد من تفادي الزياده السريعة في أعداد الإصابات وذالك عن طريق تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نتألم لتعليق الصلوات بالمساجد لكن حفظ النفس من مقاصد شريعتنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكد فضيلته أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
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صرف معاشات

معا ضد كورونا.. مبادرة شبابية لتنظيم صرف المعاشات في بنها

أيام عصيبة تنتظر كبار السن في ظل انتشار كورونا، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ذروة تفشي الفيروس المستجد، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، وغالبا ما يتكدس المواطنين أمام المنافذ المختلفة لصرف مستحقاتهم، ورغم جهود الحكومة الاستباقية للحد من الزحام من خلال تقسيم المستفيدين على أيام وزيادة منافذ الصرف، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التجمعات ستكون مكثفة، بسبب الغياب المتوقع في التنظيم، نظرا لخفض عدد الموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ما دفع شباب مدينة بنها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية، لتدشين مبادرة تطوعية لمساعدة أصحاب المعاشات على مدار أيام الصرف.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
فيروس- كورونا (17)

«بسبب كورونا».. إغلاق مبنى وزارة العدل في السودان

أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية، سهام عثمان، عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقا عددا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وضمان عدم توقف العمل، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة أن هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى، ومن يحملون الفيروس، وعزلهم، والعثور على من خالطوهم، وعزلهم".
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