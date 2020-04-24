«البيئة» تحذر كبار السن والأطفال من العاصفة الترابية

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

ياسمين فؤاد

قالت وزارة البيئة، إن حالة جودة الهواء ستتأثر سلبًا، حيث إنه مع بداية اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل الجارى، يزداد نشاط الرياح، وتتحول إلى الجنوبية الغربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق، لتكون مثيرة للأتربة والرمال المثارة على كافة الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء، والاعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.

ونصحت وزارة البيئة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر