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لو بطنك بتوجعك في رمضان..إليك الحل في 4 نصائح

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص
الجهاز الهضمي
الجهاز الهضمي
يٌقال دائمًا أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط، هم أكثر عرضة لمشكلات صحية في رمضان، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص، لديهم مشكلات صحية تتعلق بالجهاز الهضمي أيضًا، وتظهر بشكل واضح خلال شهر رمضان، لعدم التنظيم الجيد للأطعمة، فالبعض يفرط في تناول الطعام أثناء الإفطار، والبعض الأخر يستهلك مواد غذائية غنية بالدهون في السحور، وبالتالي ينتج عنها حركة غير مريحة في الأمعاء، ولكن لا تشعر بالحيرة، فالحل يوجد في نصائح بسيطة، وذلك نقلًا عن موقع "The Food Treatment Clinic".
تتعرض المعدة لمشكلات متعددة في رمضان، نتيحة عدم تنظيم الوجبات، وتناول كميات كبيرة بدون وعي، ولكي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، فيما يلي بعض من النصائح: -الاهتمام بالألياف الغذائية تعتبر جزء هام من أي معدة صحية، لأنها تمد الجسم بالمياه المتطلبة، وتجعله رطبًا لفترة طويلة، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي،
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