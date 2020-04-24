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كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
كورونا
كورونا
أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين 749666 ألف حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 191074 ألفا.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.وبلغت أعداد الإصابات
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كورونا

أول دولة أوروبية.. التشيك تفتح حدودها رغم أزمة كورونا

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.
شينزو-آبي (3)

اليابان: «أفيجان» سيصنع فارقًا في الحرب ضد فيروس كورونا

أبدى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، حماسا كبيرا لعقار مضاد للإنفلونزا، اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي يروع العالم، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.
كورونا والحجر الصحي (7)

سنغافورة تسجل 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 12075.
كورونا والحجر الصحي (3)

60 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والإصابات تقترب من 70 ألفا

أعلنت روسيا يوم الجمعة عن 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة البلاد إلى 68622.
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كورونا والحجر الصحي (8)

أطباء يحذرون: كورونا قد يسبب سكتات دماغية مفاجئة لدى الشباب

يحذر أطباء في نيويورك من أن فيروس كورونا قد يسبب السكتات الدماغية المفاجئة لدى البالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ممن لا يعانون من مرض شديد، وفقا لموقع "نيويورك بوست". وأفيد بأن الأطباء في نظام Mount Sinai Health يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن "كوفيد 19"، يمكن أن يتسبب في تجلط الدم بطرق غير معتادة، ما يؤدي إلى زيادة في السكتات الدماغية بين المرضى الذين لا يعانون منها عادة، وفقا لتقرير "سي إن إن". وقال جراح الأعصاب الدكتور توماس أوكسلي: "يبدو أن الفيروس يسبب زيادة التخثر في الشرايين الكبيرة، ما يؤدي إلى سكتة دماغية شديدة".
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
دونالد ترامب

ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
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