كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

كورونا

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين 749666 ألف حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 191074 ألفا.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.وبلغت أعداد الإصابات